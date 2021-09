Decyzja o likwidacji £20 dodatku do Universal Credit jest „bezwzględna” i narusza prawa człowieka? Ostre słowa wysłannika ONZ ds. ubóstwa

Fot. Getty

Czy likwidacja dodatku do Universal Credit w wysokości £20 tygodniowo jest posunięciem „bezwzględnym”, które narusza międzynarodowe prawa człowieka i które może wywołać w UK eksplozję ubóstwa? Tak twierdzi wysłannik ONZ ds. ubóstwa, Olivier De Schutter.

O tym, że likwidacja dodatku do Universal Credit w wysokości £20 tygodniowo jest posunięciem błędnym, ostrzega od jakiegoś czasu wielu polityków opozycji, a także wszelkiej maści eksperci. Ale nikt jeszcze nie określił tego w tak dosadny sposób, mówiąc, że zabranie covidowego dodatku może stanowić naruszenie praw człowieka w UK oraz może doprowadzić do eksplozji ubóstwa. Tymczasem na takie właśnie słowa pozwolił sobie specjalny wysłannik ONZ ds. ubóstwa, Olivier De Schutter, który dodał na łamach „The Guardian”, że ruch rządu w tym zakresie jest "celowo regresywny" i niezgodny z obowiązkiem rządu brytyjskiego do ochrony praw swoich obywateli do życia na odpowiednim poziomie. - Na ten moment usunięcie tego benefitu jest nieuzasadnione. (…) Dla tych ludzi [pobierających zasiłek – przyp.red.] 20 funtów tygodniowo robi ogromną różnicę i może być różnicą między popadnięciem w skrajne ubóstwo lub pozostaniem tuż powyżej tej granicy… Jeśli pytanie dotyczy konsolidacji fiskalnej w celu utrzymania deficytu publicznego na akceptowalnym poziomie, to powinno się zwiększać dochody, a nie ograniczać opiekę społeczną kosztem ludzi żyjących w ubóstwie – zaznaczył de Schutter.

Rząd ponownie wezwany do wycofania się z likwidacji dodatku £20 do Universal Credit

Olivier De Schutter nie ma zatem wątpliwości, że rząd brytyjski powinien wycofać się z pomysłu likwidacji dodatku do Universal Credit w wysokości £20 tygodniowo, która zaplanowana jest na 6 października. Wysłannik UN twierdzi bowiem, że istnieją liczne dowody na to, że w wyniku likwidacji covidowego dodatku miliony ludzi będą miały trudności ze zdobyciem żywności i z zapłaceniem podstawowych rachunków. - Nie wyszliśmy jeszcze z kryzysu. Podejrzewam, że kiedy ustalano datę wygaśnięcia [dodatku covidowego] na 6 października, to być może oczekiwano, że gospodarka znacznie się poprawi lub że pandemia będzie już za nami, ale żaden z tych warunków nie został spełniony. Więc to naprawdę nie jest teraz czas na cofanie się – zaznaczył De Schutter.