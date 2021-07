Funkcjonariusze Border Force nie będą sprawdzać na lotniskach wyników testów Covid-19

Rząd nie komentuje decyzji ISU i grozi wysokimi grzywnami za nie stosowanie się do obowiązujących przepisów

Media dotarły do instrukcji wydanych przez związek Immigration Services Union

Według doniesień "Guardiana" pracownicy straży granicznej na angielskich lotniskach mają nie sprawdzać wyników testów na Covid-19 wśród osób przybywających z krajów z zielonej i bursztynowej listy w trakcie kontroli granicznej. Jaki jest tego powód?

Osoby podróżujący do Anglii z krajów znajdujących się na zielonej i bursztynowej liście (wykaz GREEN i AMBER) podczas kontroli granicznej nie będą sprawdzani pod kątem posiadania negatywnego wyniku testu na Covid-19 oraz wypełnienia formularza Passenger Locator Form, jak deklaruje przedstawiciel Immigration Services Union, związku zawodowego zrzeszającego pracowników "granicznych". Jak podaje portal "Guardian" wytyczne te weszły w życie w miniony poniedziałek, 19 lipca 2021, a więc w ten sam dzień, w którym premier Boris Johnson zniósł ostatnie z restrykcji obowiązujących w Anglii. Jak jednak zwracają uwagę brytyjskie media, ISU zmieniło zasady rutynowych kontroli niezależnie od jakichkolwiek decyzji brytyjskiego rządu. Żadne zmiany w tym zakresie, w przepisach dotyczących kontroli granicznych z okazji Dnia Wolności, nie zostały wprowadzone przez władze.

Border Force zapowiedziało, że nie będzie sprawdzać wyników testów i Passenger Locator Form

Dziennikarze "Guardiana" dotarli do źródeł w brytyjskiej Border Force, według których wprowadzenie luźniejszego podejścia do sprawdzania dokumentów wśród podróżnych przybywających do Anglii wynika z chęci zmniejszenia kolejek na lotniskach i skrócenie czasu oczekiwania.

Doniesienia te zostały potwierdzone przez ISU, a konkretnie przez Lucy Moreton, który na łamach BBC przyznała, że decyzja, która została podjęta ma charakter "polityczny". "Z pewnością znacznie skróci to czas oczekiwania w kolejce i, miejmy nadzieję, zredukuje poziom nadużyć słownych, których ofiarami padają pracownicy Straży Granicznej" - komentowała.

W jaki sposób na te doniesienia zareagował brytyjski rząd? Przedstawiciel władz UK w komentarzu dla "Guardiana" zaznaczył, że... nie będzie komentował tej sprawy. Jednocześnie podkreślił, że w mocy pozostają prawne zobowiązania do przeprowadzania wszystkich niezbędnych kontroli granicznych. "Przestrzeganie tych zasad jest niezbędne, aby chronić populację przed nowymi wariantami Covid-19. Dla tych, którzy nie będą przestrzegali tych zasad, przewidziane są kary w postaci surowych grzywien" - cytujemy rzecznika rządu.

Dodajmy również, że organizacja Airlines UK, która zrzesza brytyjskich przewoźników i biura turystyczne (między innymi easyJet, Tui i British Airways) zaznaczyła, iż jest zobowiązana do współpracy z Border Force w zakresie stawianych przez rząd wymagań i będzie się ich trzymała.