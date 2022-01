Firma energetyczna doradziła klientom w UK „przytulanie zwierząt”, żeby się ogrzać tej zimy. Teraz przeprasza

Fot. Getty

Trzeci co do wielkości dostawca energii w Wielkiej Brytanii doradził klientom, żeby „przytulali się do swoich zwierząt” w celu docieplenia się i zaoszczędzenia na rachunkach za ogrzewanie. Teraz firma przeprasza za wysłanie klientom listy dziesięciu „prostych i opłacalnych sposobów na ogrzanie się tej zimy”.

O sprawie pisze na Wyspach m.in. dziennik „Financial Times”, który donosi, że firma Ovo Energy - trzeci co do wielkości dostawca energii w Wielkiej Brytanii, wysłała w zeszłym tygodniu e-mail do klientów z poradami dotyczącymi utrzymania ciepła w mieszkaniu. W specjalnie adresowanej do nich wiadomości, klienci mogli zapoznać się z listą dziesięciu „prostych i opłacalnych sposobów na ogrzanie się tej zimy”, wśród których znalazły się m.in.: przytulanie zwierząt domowych, zachęcanie dzieci do zabawy w hula-hoop, robienie pajacyków czy standardowe sprzątanie domu.

Porady dotyczące ogrzania się w zimie są obraźliwe?

Wielu klientów Ovo Energy, a także wielu ekspertów i polityków jest oburzonych słowami przedstawicieli firmy. Darren Jones, poseł Bristol North West i przewodniczący Business Select Committee uznał wskazówki Ovo Energy za „obraźliwe” i wezwał firmę do przeprosin. „Nie wiem, kto podpisał się pod tą kampanią marketingową, mówiącą ludziom, aby nosili sweter i jedli owsiankę, zamiast włączać ogrzewanie, jeśli nie mogą sobie na nie pozwolić” - napisał oburzony Darren Jones w jednym z tweetów.

Ovo Energy rzeczywiście przeprosiło, a przedstawiciel firmy powiedział na łamach „Financial Times”: - Rozumiemy, w jak trudnej sytuacji znajdzie się w tym roku wielu naszych klientów. Ciężko pracujemy, aby znaleźć sensowne rozwiązania, gdy zbliżamy się do tego kryzysu energetycznego, i zdajemy sobie sprawę, że treść tej wiadomości została źle oceniona i była nieprzydatna. Jesteśmy zawstydzeni i szczerze przepraszamy.