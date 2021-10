Fikcyjna fabuła „Black Mirror” powoli staje się faktem? Zaprezentowano psa-robota wyposażonego w karabin snajperski

Fot. YouTube

Firma Ghost Robotics zaprezentowała psa-robota wyposażonego w karabin snajperski, zdolny do trafienia celu z odległości 1,2 km. Sceptycy mówią, że to początek urealniania się fikcyjnej dotychczas fabuły serialu „Black Mirror”, filmu „Terminator” czy gry „Horizon Zero Dawn”.

Nowe dzieło firmy Ghost Robotics - pies-robot wyposażony w karabin snajperski firmy SWORD International, jednych wprawia w zachwyt, a innych w przerażenie. Z pewnością jednak nikogo nie pozostawia obojętnym, jako że przypomina inteligentną maszynę rodem z serialu „Black Mirror” lub filmu „Terminator”. Uzbrojony pies-robot o nazwie Special Purpose Unmanned Rifle (SPUR), został zaprezentowany na wystawie organizacji Association of the United States Army, która współpracuje z armią Stanów Zjednoczonych. Szczegółowe dane techniczne maszyny nie są jeszcze znane, ale wiadomo, że SPUR, wyposażony w karabin snajperski Creedmoor kaliber 6,5 mm, jest w stanie dosięgnąć celu znajdującego się w odległości 1,2 km.

Psy-roboty to broń przyszłości?

Psy-roboty mają szansę stać się bronią przyszłości, ponieważ państwom zależy w prowadzeniu wojen na eliminowaniu z walki czynnika ludzkiego. Rządy nie tylko nie chcą już w trakcie konfliktów narażać życia swoich własnych obywateli, ale też chcą się upewnić, że wszelkie rozkazy będą skrzętnie wykonywane (a to wciąż czasem zawodzi z uwagi na sumienie żołnierzy).

SPUR to pierwszy pies-robot firmy Ghost Robotics, który został wyposażony w prawdziwą broń. Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych prawdopodobnie będą nim zainteresowane, ponieważ już teraz wykorzystują do niektórych operacji nieuzbrojone urządzenia z modelu Q-UGV.