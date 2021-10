Polki w Anglii rodzą mniej dzieci - ich liczba jest najmniejsza od 2007 roku

Fot: Pixabay

Według oficjalnych danych Office for National Statistics spadła liczba dzieci urodzonych przez polskie imigrantki przebywające na terenie Anglii i Walii. Z jak dużym spadkiem mamy do czynienia w tym względzie i co jest jego przyczyną?

W roku 2020 Polki mieszkające w Anglii i Walii urodziły dokładnie 14 633 dzieci, jak podaje ONS. Umieśćmy tę konkretną liczbę w odpowiednim kontekście - to najniższa liczba urodzeń od roku 2007. To także pierwszy przypadek od 2009 roku, gdy kobiety z Polski nie stanowią najliczniejszej mniejszości narodowej pod względem urodzeń. W zeszłym roku zostały one "wyprzedzone" przez kobiety pochodzące z Pakistanu i Rumunii. Co jest powodem takiej sytuacji? W przypadku Pakistanek i Rumunek liczba urodzonych dzieci utrzymuje się na podobnym poziomie w ostatnich latach, natomiast w przypadku kobiet z Polski da się zaobserwować wyraźny trend spadkowy. Polki w 2020 roku rodziły mniej dzieci, niż miało to miejsce przed laty.

Polskie matki zostały "wyprzedzone" przez Rumunki i Pakistanki

Jak wynika z danych przekazanych przez ONS w 2020 roku urodziło się około 2 tysiące "polskich" dzieci mniej, niż w roku 2019. W perspektywie roku 2015 mamy do czynienia ze spadkiem o ponad 8 tys., ale wówczas liczba urodzeń sięgnęła rekordowego poziomu 22 928. W 2007 roku matki pochodzące z Polski urodziły tylko 11,9 tys. synków i córeczek. Dla pełnego obrazu można również dodać, że liczba polskich ojców dzieci urodzonych w Anglii i Walii wyniosła 10 542.

Skąd bierze się taki spadek? Dane ONS nie dają odpowiedzi na tak postawione pytanie, to suche statystyki i twarde liczby. Z pewnością odpowiedź na tak postawione pytanie nie może być łatwa i wskazywać tylko i wyłącznie na jeden powód. Na pewno wpływ na spadek urodzeń wśród Polek w UK ma wpływa fakt, że po Brexicie ich ogólna liczba mogła ulec zmniejszeniu. Nie można również zapominać o innym ważnym czynniku, a mianowicie o pandemii koronawirusa, która również mogła odegrać istotną rolę w decyzji o posiadaniu lub nieposiadaniu potomstwa.

Emigrantki z Polski żyjące w Anglii urodziły w 2020 znacznie mniej dzieci

Jak wyglądają ogólne dane związane z dzietnością i liczbą urodzonych dzieci w zeszłym roku w Anglii i Walii? W 2020 urodziło się 613 936 żywych dzieci. To o 4,1 proc. mniej, niż w 2019 oraz to najmniejsza liczba urodzonych dzieci od 2002 roku. Współczynnik dzietności zmniejszył się do poziomu 1,59 i pozostaje najniższy w historii.