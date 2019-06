Fatalna pomyłka Theresy May na koniec rządów. Opublikowała wiadomość na Twitterze z rażącym błędem

Fot. Getty

Theresa May nie będzie dobrze wspominała końcówki swoich rządów na Downing Street. Nie dość, że kierowana przez nią Partia Konserwatywna odniosła druzgoczącą klęskę w wyborach do Parlamentu Europejskiego, a ona sama została zmuszona przez swoich kolegów z partii do ustąpienia ze stanowiska, to jeszcze na sam koniec, podczas wizyty Donalda Trumpa w UK, premier dała się złapać na braku wiedzy historycznej.

„Dzisiejszy dzień upamiętnia 75. rocznicę lądowania w D-Day. To był początek końca II wojny światowej” - mogliśmy przez krótki czas przeczytać we wpisie zamieszczonym dziś przez Theresę May na Twitterze. Problem polega jednak na tym, że 75. rocznica lądowania w Normandii (operacji „Neptun” będącej wstępną fazą operacji „Overlord”), przypada dopiero ma dzień jutrzejszy, natomiast dziś Theresa May brała jedynie udział w uroczystych obchodach rocznicy D-Day w Southsea Common w Portsmouth, z udziałem królowej Elżbiety II, prezydenta Donalda Trumpa i jego małżonki Melanii, a także córki prezydenta Ivanki z mężem.

W jednym jednakże należy Theresie May przyznać rację – operacja „Neptun” była pierwotnie zaplanowana na 5 czerwca, ale musiała zostać przesunięta o jeden dzień z uwagi na złą pogodę. Przypomnijmy też, że lądowanie w Normandii (największej w czasie II wojny światowej operacji desantowej, jeśli chodzi o ilość użytych sił i środków), otwarło w Europie tzw. drugi front, co przyczyniło się do znacznie szybszego zakończenia wojny.

Post Theresy May został szybko usunięty z Twittera. Do sprawy odniósł się też rzecznik Downing Street, który potwierdził, że „tweet został zamieszczony w wyniku błędu ludzkiego i że został bardzo szybko usunięty”.