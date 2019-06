Donald Trump poucza Brytyjczyków: „Wasze szpitale pływają w morzu krwi”. Ignoruje masowe strzelaniny w USA?

Fot. YouTube

Przy okazji trzydniowej wizyty na Wyspach, Donald Trump postanowił w jednym z wywiadów udzielić Brytyjczykom „cennych” rad. Prezydent Stanów Zjednoczonych przyznał, że ze zgrozą obserwuje to, co dzieje się w UK, gdzie niemal każdego dnia ktoś ginie od pchnięcia nożem i gdzie szpitale NHS dosłownie pływają we krwi...

Nie ma dnia, żeby Donald Trump nie wzbudził na Wyspach negatywnych emocji. Dotychczas prezydent USA opowiadał wszem i wobec, że w Londynie protesty przeciwko jego osobie są znikome, a także że jest on zachwycony tłumami Brytyjczyków, którzy „przychodzą go witać”, natomiast teraz, w najnowszym wywiadzie dla Piersa Morgana, Trump postanowił wytknąć Brytyjczykom problem z przestępstwami związanymi z użyciem noża.

W Londynie napady z użyciem noża są wszechobecne. Czytałem artykuł, o tym, że wszyscy są dźgani nożem. Mówi się, że wasze szpitale pływają we krwi, że ona jest wszędzie – wyznał Trump w programie „Good Morning Britain”. I w ten właśnie sposób prezydent USA uniknął konkretnej odpowiedzi na pytanie odnośnie problemu Stanów Zjednoczonych z masowymi strzelaninami. A przypomnijmy, że tylko w tym roku w USA doszło do ponad 150 strzelanin.

To zresztą nie pierwszy raz, jak Donald Trump odniósł się do problemu przestępstw z użyciem noża w UK. W zeszłym roku, podczas konferencji w Teksasie, prezydent USA powiedział: - Ostatnio czytałem historię, że w Londynie, który jest niewiarygodnie twardy, jeśli chodzi o przepisy dotyczące broni, bardzo prestiżowy niegdyś szpital położony w samym centrum miasta, wygląda jak strefa wojny, w której znajdują się osoby ze straszliwymi ranami kłutymi. Tak, to prawda, oni nie mają borni, oni mają noże. A krew jest rozlana po całej podłodze w tym szpitalu.

