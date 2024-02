Zdrowie Farmaceuta przepisze leki na drobne dolegliwości. Konsultacja z GP nie będzie potrzebna

Z dniem 31 stycznia w brytyjskim systemie opieki zdrowotnej wchodzą istotne zmiany. Od teraz leki na ból ucha, gardła lub kilka innych, drobnych i popularnych dolegliwości, będzie mógł wypisać farmaceuta. Konsultacja z lekarzem pierwszego kontaktu GP nie będzie w tym zakresie potrzebna, co powinno udrożnić zatory w przychodniach.

O tym, że farmaceuci zyskają uprawnienia do wypisywania recept na drobne dolegliwości, mówiło się już na Wyspach od jakiegoś czasu. Ale trwały jeszcze w tym względzie konsultacje społeczne. Jednak 31 stycznia tego roku program NHS Pharmacy First wszedł wreszcie w życie, ułatwiając pacjentom dostęp do podstawowych środków medycznych. Od teraz farmaceuci przepiszą leki na następujące dolegliwości:

ból gardła;

ból ucha;

zapalenie zatok;

liszajec;

półpasiec;

ukąszenia owadów;

niepowikłane zakażenia dróg moczowych u kobiet

Szacuje się, że program Pharmacy First, którym objęta zostanie większość aptek działających na terenie Anglii, pozwoli pacjentom otrzymać szybszą pomoc, ponieważ nie będą oni zmuszeni do umawiania się w tym celu na wizytę do lekarza rodzinnego. NHS England twierdzi także, że zaangażowanie farmaceutów w leczenie podstawowych dolegliwości zmniejszy dodatkowo zator w brytyjskich przychodniach. Program Pharmacy First powinien zmniejszyć liczbę wizyt u lekarzy rodzinnych o nawet 10 mln rocznie.

Na mocy nowego programu farmaceuci przeprowadzą poufne konsultacje medyczne i zasugerują najlepsze leczenie. W tym także wzięcie antybiotyków. Pacjenci wymagający bardziej specjalistycznej lub uzupełniającej opieki będą rzecz jasna kierowani do dalszych konsultacji w przychodni.

Jak farmaceuta może pomóc osobie cierpiącej na drobne dolegliwości?

Zanim farmaceuta zdecyduje się na przepisanie konkretnego leku, zapyta osobę zainteresowaną o objawy i ewentualnie o wszelkie wcześniejsze problemy zdrowotne. Farmaceuci będą też mogli sprawdzić za zgodą pacjenta jego dokumentację medyczną. Po każdej tego typu konsultacji pozostanie ślad, a zatem zostanie ona odnotowana i udostępniona lekarzowi pierwszego kontaktu w celu dodania jej do dokumentacji pacjenta.

Do programu Pharmacy First zarejestrowało się 90 proc. aptek. Każda z nich otrzymała kwotę 2000 funtów na start i otrzyma 15 funtów za konsultację. Plus 1000 funtów miesięcznie, jeśli apteka przyjmie określoną, minimalną liczbę pacjentów. – Lekarze pierwszego kontaktu leczą już każdego miesiąca o kilka milionów więcej pacjentów niż przed pandemią. A w obliczu starzenia się społeczeństwa i rosnącego zapotrzebowania na usługi wiemy, że NHS musi zapewnić ludziom większy wybór i maksymalnie ułatwić dostęp do opieki – mówi dyrektor naczelna NHS England, Amanda Pritchard.

Dodajmy, że podobne usługi są już oferowane w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej.