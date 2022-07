Fala upałów w UK. Nawet 43 stp. C można się spodziewać w przyszłym tygodniu - ostrzega Met Office

Fot. Getty

Met Office ostrzega, że fala upałów na Wyspach dopiero nabiera rozpędu. Najwyższe temperatury dopiero przed nami. Gdzie mogą paść nowe rekordy?

W Wielkiej Brytanii już od kilku dni jest bardzo ciepło i słonecznie, a w ten weekend w wielu miejscach termometry wskazują około 30 stp. C. Niestety, Met Office ostrzega, że fala upałów w UK dopiero nabiera rozpędu, a kulminacja ma nastąpić w przyszłym tygodniu. Najcieplej ma być w południowej i wschodniej Anglii, w związku z czym South West Water apeluje o oszczędne korzystanie z wody.

Fala upałów w UK. Czy padnie rekord temperaturowy?

Choć na razie oficjalne prognozy przewidują, że najcieplejszym dniem bieżącej fali upałów w UK będzie najbliższy wtorek, gdy termometry pokażą miejscami nawet 33 stp. C, to jednak Steven Keates z Met Office w rozmowie z The Sun ostrzegł, że nie jest wykluczone, że na tym wcale się nie skończy. Jego zdaniem, w następną niedzielę temperatury mogą przebić absolutny rekord pod względem upałów w Wielkiej Brytanii. Przypomnijmy, że aktualny rekord padł w lipcu 2019 roku, gdy termometry w Cambridge Botanic Garden pokazywały 38,7 stp. C. Teraz meteorolog z Met Office ostrzega, że za tydzień słupki rtęci mogą wskazać nawet 43 stp. C.

Obejrzyj prognozę Met Office na najbliższe dni:

W rozmowie z The Sun, Steven Keates ostrzegł, że obecnie pogoda w UK jest jak „prawdziwy rollercoaster” i wiele osób może być zaskoczonych faktycznym stanem pogodowym w przyszłym tygodniu. „W następny weekend możemy mieć naprawdę wyjątkowy, rekordowy upał, który pojawi się nagle, jakby ktoś włączył gaz” - mówił Keates w rozmowie z The Sun. - „Niektóre amerykańskie modele wskazują, że w najbliższą niedzielę możemy zobaczyć 43 stp. C we wschodniej Anglii, co przebiłoby obecny rekord Wielkiej Brytanii”.

Lekarze ostrzegają przed upałami w UK

Czy tak rekordowa temperatura rzeczywiście w UK padnie - tego na razie nikt nie jest pewny. Z pewnością jednak przez cały najbliższy tydzień będzie na Wyspach nadzwyczajnie gorąco i należy być przygotowanym na prawdziwe upały.

W związku z falą potężnych upałów w UK, brytyjscy lekarze apelują o ostrożność. Przede wszystkim, należy unikać zbyt długiego przebywania na słońcu, a gdy już musimy przebywać na dworze, dobrze jest pamiętać o kremach z mocnym filtrem i o zakryciu głowy oraz jak największej powierzchni ciała przewiewnym materiałem. Kluczowe jest też stałe nawadnianie organizmu. Na negatywne skutki upałów szczególnie narażone są dzieci, które trzeba przypilnować, aby pamiętały o zasadach bezpieczeństwa podczas gorących dni.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!