U wybrzeży Wielkiej Brytanii pojawił się rekin mierzący „12 stóp” [WIDEO]

Fot. Getty

Żeglarze zaobserwowali rekina, pływającego u wybrzeży Walii. Ryba miała mierzyć około 12 stóp, czyli ponad 3,5 metra długości. Zobacz nagranie.

W minioną środę, około godziny 20:00, u wybrzeży Tenby w Pembrokeshire (południowo-zachodnia Walia) para żeglarzy zauważyła rekina. Odkrycie było dla nich o tyle przerażające, że wielki drapieżnik przepływał niedaleko ich łodzi, w miejscu, gdzie woda była bardzo płytka. Udało im się wykonać nagranie.

Jeden z żeglarzy, imieniem Alex, powiedział w rozmowie z magazynem Wales Online:

„Właśnie wróciliśmy i staliśmy w wodzie po kostki, kiedy go zauważyliśmy. Mój przyjaciel stał za mną i widzieliśmy płetwy w wodzie, a kilka sekund później zdaliśmy sobie sprawę, że to rekin. Był blisko nas przez dobre dwie lub trzy minuty, a potem zaczął odpływać w kierunku Saundersfoot. Odległość między jego płetwami wynosiła około pięć lub sześć stóp długości, więc w sumie musiał mieć około 12 stóp długości. Rozmawiałem z kilkoma osobami i pokazałem im nagranie, a oni powiedzieli, że to najprawdopodobniej rekin olbrzymi, biorąc pod uwagę sposób, w jaki się poruszał”.