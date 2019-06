Essex: Matka zostawiła 18-miesięczne dziecko w nagrzanym samochodzie

Temperatura panująca w środku samochodu może wzrastać od 10 do 15 stopni co 15 minut.

Fot: Wikimedia Commons

Cała Europa nękana jest falą niemal "tropikalnych" upałów - Wielka Brytania w ostatnim czasie nie była pod tym względzie żadnym wyjątkiem. Z powodu wysokich temperatur pozostawiania zwierząt lub dzieci zamkniętych w samochodzie stanowi poważne zagrożenie dla ich zdrowia i życia.

Niestety, w minioną sobotę doszło do kolejnego zdarzenia tego typu. Pewna Brytyjka z hrabstwa Essex zostawiła w aucie swoje dziecko. 18-miesięczny maluch przez godzinę był w nim zamknięty. Temperatura na zewnątrz w tym czasie wynosiła 25 stopni Celsjusza.

GORĄCY TEMAT: Czy funt wzmocni się w tym tygodniu? Wszystkie oczy skierowane są na Borisa Johnsona

Rzeczone wydarzenia miały miejsce na parkingu w niewielkim mieście Saffron Walden. Jak czytamy w relacji, która ukazała się na łamach serwisu "Metro" jeden z kierowców idący do swojego auta usłyszał płacz dziecka dobiegający z któregoś z samochodów. Szybko udało mu się zlokalizować pojazd, w którym zostało zamknięte dziecko i natychmiast wezwał straż pożarną.

Do momentu pojawienia się służb przy Nissanie X-Trail, w którym zostało zamknięte przerażone dziecko znajdujące się w wieku około 18 miesięcy, zgromadziła się spora grupka ludzi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oficerowie St John’s Ambulance podjęli decyzję o wybiciu okien w samochodzie i wyciągnięciu dziecka. Niedługo potem na miejscu zdarzenia pojawiła się nierozważna matka maluszka.

CZYTAJ TAKŻE: Brexit: Alternatywy wobec ‘twardej granicy’ w Irlandii są możliwe nawet w przypadku ‘NO DEAL’ - informuje najnowszy raport

Co ciekawe wróciła z innym, nieco starszym dzieckiem. Naoczni świadkowie nie mogli zrozumieć dlaczego jedno dziecko zabrała ze sobą, a drugie zostawiła w aucie narażając jego życie i zdrowie. Policja, która również pojawiła się na miejscu, przez pół godziny tłumaczyła kobiecie konsekwencje i niebezpieczeństwa tego, co zrobiła. Na szczęście, jej synkowi nic się nie stało.

Warto mieć świadomość, że według Child Safety Europe temperatura panująca w środku samochodu może wzrastać od 10 do 15 stopni co 15 minut! Uchylone szyby w żadnym stopniu nie są w stanie zapobiec nagrzewaniu się wnętrza. Jeśli na zewnątrz jest 22 ° C, wnętrze samochodu może osiągnąć 47 ° C w ciągu godziny. Przebywanie w takim ukropie jest niezwykle niebezpieczne dla życia i zdrowia.