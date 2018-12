Ekspert radzi: Jak odzyskać niesłusznie naliczone opłaty bankowe?

Opłaty bankowe czyli bank fees, to produkty sprzedawane przez banki. Sprzedawcy jednakże często sprzedawali klientom te usługi nie zawsze ich o tym informując. Teraz każdy, kto podejrzewa, że mogły mu zostać sprzedane usługi bankowe w nieuczciwy sposób, może ubiegać się o zwrot całej kwoty.

Jeśli posiadasz konto typu Packed, to ten tekst jest właśnie dla Ciebie, ponieważ nasz ekspert z firmy Omni Claim wyjaśnia, jak można odzyskać pieniądze za usługi, których się nie kupowało. Przypominamy, że konta Packed są kontami płatnymi, ale oprócz nich każdy bank powinien poinformować klienta o tym, że może on wybrać także konto bezpłatne. Dodatkowo klient powinien wiedzieć, jakie dokładnie konto zakłada i za co ewentualnie płaci.

I często sprzedawcy bankowi pomijali te wymogi i wprowadzali klientów w błąd zatajając przed nimi fakt, że mają opcję założenia darmowego konta. W rezultacie klienci płacą do dzisiaj za takie usługi, jak na przykład ubezpieczenie. Jednakże wiele osób nie potrzebuje takich usług i jeśli padli ofiarami nieuczciwych praktyk, to należy im się zwrot kosztów.

"Sporo osób padło ofiarami takich nieuczciwych praktyk bankowych sprzedawców. Każda z nich musi pamiętać i wiedzieć, że należy im się zwrot kosztów" - twierdzi ekspert z firmy Omni Claim, która zajmuje się odzyskiwaniem takich właśnie opłat.

Tomasz Kowalczyk z Omni Claim twierdzi też, że konta PBA są w istocie rzeczy jak ubezpieczenia, a sama możliwość trzymania na nich swoich pieniędzy jest tylko dodatkiem. Co ciekawe nie wszyscy klienci są przeciwnikami kont PBA, ponieważ są osoby, które potrzebują tego typu usług.

"Niektórym osobom te usługi faktycznie są przydatne, ale są też i takie, które sobie ich nie życzą i ich nie potrzebują. Jeśli otrzymamy coś, za co musimy płacić i jeszcze do tego nikt nas nie poinformował o tym fakcie, to mamy prawo czuć się oszukani. I tak czuje się tysiące osób, które zgłasza się do Omni Claim z prośbą o poprowadzenie ich sprawy" - powiedział Kowalczyk.