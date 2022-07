Sieć Aldi oferują swoim pracownikom drugą podwyżkę w ciągu roku

Fot: https://www.aldipresscentre.co.uk/

Niemiecka sieć dyskontów Aldi po raz drugi w ciągu roku podniosła płace dla "szeregowych" pracowników sklepów. To efekt ostrej konkurencji o pracowników po pandemii Covid-19 i Brexicie.

Drugie w 2022 roku podwyżki wynagrodzenia pracowników Aldi będą miały miejsce we wrześniu bieżącego roku. Wzrost zarobków w niemieckiej sieciówce sięgnie 40 pensów za godzinę pracy w przypadku całego kraju oraz w przypadku Londynu. Tym samym minimalne wynagrodzenie wzrośnie z 10,10 funta na godzinę do 10,50 GBP (cały kraj) oraz z 11.55 do 11,95 GBP. Procentowo, wynagrodzenie w Aldi pójdzie w górę o 3,5%. Na podwyżce tej skorzysta około 26 000 pracowników sklepów niemieckiej sieci, co oznacza, że ​​w tym roku inwestycje Lidla w wynagrodzenia swojej załogi wyniosą 43 mln funtów

"Aldi oferuje (...) drugą podwyżkę w tym roku, utrzymując swoją pozycję najlepiej opłacającego się supermarketu w Wielkiej Brytanii" - czytamy na oficjalnej stronie sieci. "Aldi pozostaje również jedynym supermarketem oferującym płatne przerwy, co dla przeciętnego kolegi ze sklepu jest obecnie warte ponad 830 funtów rocznie."

Stawki godzinowe dla pracowników Aldi idą w górę

Dodajmy, że nowe stawki wynagrodzenia w Aldi, które mają zacząć obowiązywać od września 2022 przekraczają sugerowaną przez Fundację Living Wage pensję minimalną w UK, wynoszącą 9,90 GBP za godzinę w kraju i 11,05 GBP w ramach M25.

"Nasze nowe stawki płac utrzymują pozycję Aldi jako najlepiej opłacanego supermarketu w Wielkiej Brytanii" - komentował Giles Hurley, dyrektor generalny Aldi w UK i Irlandii. "Ta zapowiedz jest wyrazem uznania dla niesamowitego wkładu naszych kolegów w służenie lokalnym społecznościom w całym kraju. Ich wyjątkowe wysiłki zapewniły naszym klientom stały dostęp do świeżej, niedrogiej żywności każdego dnia”.

Na jakie zarobki mogą liczyć osoby zatrudnione w niemieckiej sieci?

Aldi jest piątym co do wielkości supermarketem w Wielkiej Brytanii i ma ponad 970 sklepów w całej Wielkiej Brytanii.

