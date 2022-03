Easter holidays 2022: Kiedy wypadają ferie wielkanocne w szkołach w Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej?

Fot. Getty

Tegoroczne ferie wielkanocne w UK będą dla brytyjskich uczniów pierwszą przerwą szkolną wolną od covidowych ograniczeń. Kiedy w Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej wypadają Easter holidays 2022?

Święta Wielkanocne, choć zostało do nich jeszcze trochę czasu, zbliżają się wyraźnie – a z nimi idzie wiosna. Brytyjscy uczniowie mogą w tym roku wyjątkowo wyczekiwać ferii świątecznych, ponieważ od początku pandemii będzie to pierwsza przerwa szkolna wolna od covidowych ograniczeń. W jakich dokładnie terminach wypadają Easter holidays 2022 w szkołach w Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej?

Wielkanoc 2022. Kiedy wypadają ferie w szkołach w UK?

W przeciwieństwie do Bożego Narodzenia, Wielkanoc to święta o ruchomych datach. W tym roku Niedziela Wielkanocna przypada 17 kwietnia, czyli niemal dwa tygodnie później, niż miało to miejsce rok temu. Jak w takim razie wygląda terminarz ferii wielkanocnych dla poszczególnych części UK?

Ferie wielkanocne 2022 w Anglii i Walii

W większości szkół w Anglii i Walii ferie wielkanocne 2022 trwają od poniedziałku 11 kwietnia do piątku 22 kwietnia. W Londynie Easter holidays 2022 są jednak przesunięte o tydzień do przodu, co oznacza wolne od szkoły w terminie 4-15 kwietnia. Wliczając weekendy otwierające i rozpoczynające ferie, angielscy i walijscy uczniowie będą mogli cieszyć się ponad 2-tygodniowym wolnym od szkoły.

Easter holidays 2022 w Szkocji i Irlandii Północnej

W szkołach w Szkocji większość uczniów będzie miało ferie wielkanocne 2022 w podobnych terminach, co w Londynie. Oznacza, że do szkoły dzieci nie pójdą już 4 kwietnia, a na lekcje wrócą tuż po Wielkanocy, czyli po dwóch tygodniach.

Z kolei w Irlandii Północnej Easter holidays 2022 w szkołach rozpoczną się dopiero 14 kwietnia, a uczniowie wrócą do klas już 22 kwietnia. Oznacza to, że uczniowie w Irlandii Północnej mają najkrótsze ferie wielkanocne, trwające zaledwie półtora tygodnia (doliczając weekend kończący).

Różnice w terminach ferii wielkanocnych w UK

Ponieważ mogą zachodzić drobne różnice między poszczególnymi szkołach, rodzice powinni dokładnie sprawdzić na stronach swoich councili daty ferii wielkanocnych 2022. Można to również sprawdzić przez strony rządowe lub zapytać bezpośrednio w szkole, do której uczęszcza dziecko.