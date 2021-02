Dziś Walia i Szkocja otwierają szkoły. Którzy uczniowie powrócili do klas jako pierwsi?

Które dzieci powróciły do nauki stacjonarnej i co z pozostałymi uczniami?

Walia i Szkocja rozpoczynają dziś pierwszy etap otwarcia szkół. Zobacz, którzy uczniowie pojawią się z powrotem w klasach jako pierwsi i co z pozostałymi dziećmi.

22 lutego 2021 zarówno Walia, jak i Szkocja rozpoczynają stopniowe otwieranie szkół. Jaki będą kolejne etapy powrotu dzieci i młodzieży do nauki stacjonarnej?

Szkocja otwiera szkoły

Od poniedziałku 22 lutego do pełnowymiarowej nauki „twarzą w twarz” w szkockich szkołach powrócą najmłodsi. Do sal lekcyjnych zawitają więc dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie z roczników od P1 do P3 włącznie. Dodatkowo, do szkół powrócą także uczniowie secondary schools, jednak tylko w niepełnym wymiarze godzin - takim, który umożliwi im realizację zajęć praktycznych koniecznych do uzyskania krajowych kwalifikacji. W ten sposób w szkołach średnich w Szkocji w jednym czasie będzie przebywało 5-8 proc. uczniów. Ponadto, do szkół wciąż mogą uczęszczać uczniowie z wszystkich roczników, których rodzice pracują jako key workers lub którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

Premier Szkocji Nicola Sturgeon poinformowała, że ma nadzieję na to, że druga faza powrotu do szkół nastąpi 2 marca. Jednak z drugiej strony, premier przyznała, że jest mało prawdopodobne, aby powrót do szkół wszystkich uczniów nastąpił przed 15 marca. Niestety wciąż nie wiadomo jeszcze, które grupy uczniów miałyby powrócić do szkół w drugiej fazie i czy faza ta na pewno nastąpi już 2 marca.

Walia otwiera szkoły

Szkoły w Walii zostały zamknięte w grudniu i od tamtego czasu uczniowie ani na jeden dzień nie wrócili do nauki stacjonarnej. W poniedziałek 22 lutego Walia rozpoczyna wreszcie pierwszy etap otwarcia szkół. Podstawowa zasada jest tu podobna do tej, którą zastosowano również w Szkocji - jako pierwsze do szkół w Walii powracają najmłodsze dzieci.

Do nauki stacjonarnej w Walii od poniedziałku dopuszczono dzieci w wieku od trzech do siedmiu lat. Dodatkowo, młodzież ucząca się w college’ach, będzie mogła powrócić na niektóre kursy praktyczne. Decyzja o rozszerzeniu zakresu nauczania stacjonarnego oraz o powrocie do szkół w Walii pozostałych uczniów, zostanie podjęta 15 marca.