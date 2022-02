Dwie trzecie Walijczyków popiera wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy! Czy rząd zdecyduje się przeprowadzić program pilotażowy?

Fot. Getty

Najnowsze badania pokazują, że aż dwie trzecie mieszkańców Walii poparłoby wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy. Do skrócenia wymiaru czasu pracy wzywa też rząd Walii Sophie Howe - komisarz ds. przyszłych pokoleń.

Walia to kolejny kraj na mapie świata, który być może zdecyduje się w najbliższym czasie na przetestowanie 4-dniowego tygodnia pracy. Na razie nie ma w tym względzie jeszcze żadnych decyzji, ale rośnie presja na rząd, by wprowadził stosowny program pilotażowy. Do podjęcia działań zmierzających do skrócenia wymiaru czasu pracy wezwała właśnie decydentów Sophie Howe - komisarz ds. przyszłych pokoleń w Walii. Komisarz, której rolą jest ochrona interesów przyszłych pokoleń, stwierdziła, że sektor publiczny powinien dać przykład sektorowi prywatnemu i, testując 4-dniowy tydzień pracy, powinien zainspirować firmy do pójścia w jego ślady.

Krótkofalowe i długofalowe skutki wprowadzenia 4-dniowego tygodnia pracy

Sophie Howe zdaje sobie sprawę z tego, że sektor publiczny może w krótkim okresie czasu ponieść w związku ze skróceniem czasu pracy pewne koszty, ale też jest przekonana, że w perspektywie długofalowej ruch taki może oznaczać jedynie wzrost produktywności i poprawę jakości życia członków społeczeństwa. Wszystko to dlatego, że przepracowani ludzie, których cykl życia opiera się obecnie przede wszystkim na trzech składowych - „praca, jedzenie, sen”, znaleźliby więcej czasu na dodatkowe zajęcia, zyskując tym samym więcej energii do bardziej efektywnej pracy. - To jasne, że po pandemii ludzie w całej Walii ponownie zaczęli oceniać swoje życiowe priorytety, szukając zdrowszej równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. Rosnące wymagania związane z opieką nad bliskimi (…) i nasilenie się problemów ze zdrowiem psychicznym, pogarszającym się przez długie godziny pracy, to tylko niektóre z czynników, które sprawiają, że krótszy tydzień pracy wydaje się być bardziej atrakcyjny – zaznacza Howe.

Większość Walijczyków popiera skrócenie wymiaru czasu pracy

Co ciekawe, większość, bo aż 60 proc. mieszkańców Walii, popiera skrócenie wymiaru czasu pracy. Wykazała to najnowsza ankieta przeprowadzona przez think tank Autonomy. Raport think tanku nie pozostawia wątpliwości - przejście na czterodniowy tydzień w sektorze publicznym w Walii pomogłoby uporać się ze stosunkowo wysokim wskaźnikiem zachorowań i branych przez pracowników zwolnień lekarskich. Według ekspertów Autonomy, dodatkowy dzień wolny umożliwiłby Walijczykom udział w różnorodnych, lokalnych aktywnościach i projektach, a także przyczyniłby się do obniżenia emisji dwutlenku węgla poprzez ograniczenie dojazdów do pracy.