Dwie trzecie Brytyjczyków nie zdałoby testu na brytyjskie obywatelstwo, w którym znajduje się m.in. pytanie o wysokość London Eye

Test na brytyjskie obywatelstwo do najłatwiejszych nie należy. Zainteresowani brytyjskim paszportem obcokrajowcy muszą znać odpowiedzi m.in. na takie pytania jak: kiedy został otwarty na Wyspach pierwszy lokal serwujący kuchnię indyjską, czy gdzie dokładnie znajduje się megalityczna budowla – Stonehenge oraz jak wysokie jest London Eye.

Rząd brytyjski po raz kolejny proszony jest o „zreformowanie” testu Life in the UK, który coraz częściej porównywany jest to quizu w pubie. Okazuje się także, że pytania w nim zawarte sprawiają niemały problem samym Brytyjczykom...

Test na brytyjskie obywatelstwo do zmiany?

Podejście do testu na brytyjskie obywatelstwo kosztuje 50 funtów, a osoby zainteresowane brytyjskim paszportem muszą odpowiedzieć prawidłowo na 18 z 24 pytań, które dotyczą historii, kultury, praw i tradycji Wielkiej Brytanii.

Problem jednak w tym, że dwie trzecie Brytyjczyków nie jest w stanie odpowiedzieć na te pytania prawidłowo. Krytycy testu twierdzą, że zawiera on mało praktyczne informacje i wywiera zbyt dużą presję na ludziach przystępujących do niego.

ZOBACZ, CZY ZDAŁBYŚ/ZDAŁABYŚ TEST NA BRYTYJSKIE OBYWATELSTWO:

Brytyjczycy nie zdaliby testu na obywatelstwo

Naukowcy z Essex University postawili 270 osobom (w większości obywatelom brytyjskim) pytania z testu na obywatelstwo, jednak aż 66,4 proc. z nich nie zdało egzaminu odpowiadając poprawnie średnio tylko na 15,6 proc. pytań.

Co ciekawe jeszcze przed przystąpieniem do testu wiele z badanych osób twierdziło, że pytania powinny być w nim trudniejsze, jednak po ukończeniu testu już zmienili zdanie i byli za ich uproszczeniem.