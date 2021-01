Jak w zaledwie 4 godziny przygotować się do testu "Life in the UK"? [WIDEO]

Test "Life in the UK" - przykładowe pytania, przydatne informacje, praktyczne porady

Aby otrzymać brytyjskie obywatelstwo trzeba najpierw zaliczyć test przygotowany przez Home Office. Jak uporać się z egzaminem "Life in the UK"?

Według niektórych znacznie lepszym rozwiązaniem probemu stałego pobytu w UK jest nie zapewnienie sobie "settled status", ale uzyskanie brytyjskiego obywatelstwo. Paszport UK ma liczne przewagi na programem EU Settlement Scheme po 2021 roku - jest przyznawany bezterminowo, uprawnia do udziału w wyborach w UK, zapewnia automatyczne brytyjskie obywatelstwo dla naszych dzieci oraz zwalnia nas z konieczności posiadania wiz do większości krajów na świecie.

Jednym z elementów starania się o brytyjskie obywatelstwo jest zdanie testu "Life in the UK". Jego celem jest sprawdzenie Twojej wiedzy o Wielkiej Brytanii. Aby go zdać trzeba odpowiedzieć na 75 proc. pytań z testu. Egzamin składa się z 24 pytań i trwa 45 minut. Obejmuje on wiedzę z zakresu historii, polityki, kultury oraz tradycji Wielkiej Brytanii.

Jak go zdać? Jak skutecznie się do niego przygotować? Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku przygotowanego przez Violettę Pugh, która na swoim kanale podjęła ten temat. W swoim materiale opowiada o tym, jak wygląda sam test, jak zarezerwować termin i jakie dokumenty przygotować. Polska vlogerka podpowiada również jak szybko i skutecznie przygotować się do "Life in the UK" testu.

