Wyniki parlamentarnego raportu są druzgocące! Reakcja rządu UK na pandemię była jedną z największych porażek w historii kraju

Jak wynika z raportu przygotowanego przez parlamentarne komisje Izby Gmin, pierwotna reakcja brytyjskiego rządu na pandemię koronawirusa okazała się jednym z największych niepowodzeń w zakresie zdrowia publicznego w historii kraju.

Jednym z najważniejszych dzisiejszych tematów w brytyjskich mediach jest raport przygotowany przez posłów wchodzących w skład komisji Health and Social Care Committee oraz Science and Technology Committee zatytułowany "Coronavirus: Lessons learned to date". Analiza liczy sobie ponad 150 stron, a na jej czele stali dwaj politycy z Partii Konserwatywnej. Jej autorzy nazywają pandemię, która pochłonęła ponad 150 000 istnień ludzkich w Wielkiej Brytanii i prawie pięć milionów na całym świecie, "największym wyzwaniem" w skali ostatniego stulecia. W jaki sposób brytyjskie władze na nie odpowiedziały? Posłowie z Izby Gmin początkowe działania rządu Borisa Johnsona mające na celu uzyskanie "odporności stadnej" uznali za błędne. W ich wyniku doprowadzono do większej liczby zgonów, niż w innych krajach, które zdecydowały się na inną strategię walki z Covidem.

Jakie wnioski płyną ze specjalnego raportu podsumowującego pracę rządu w ramach walki z pandemią?

Jak czytamy, pandemiczny kryzys ujawnił "poważne braki w mechanizmach rządowych", a organy publiczne okazały się niezdolne do dzielenia się istotnymi informacjami, a brak przejrzystości w ich postępowaniu był boleśnie widoczny. Co więcej, pomimo tego, iż UK było jednym z pierwszych krajów, które opracowały test na koronawirusa (stało się to w styczniu 2020), kraj zmarnował szansę na szybkie "zduszenie" pandemii i doprowadził tym samym do kryzysu.

Boris Johnson nie zarządził całkowitego lockdownu aż do 23 marca 2020 r., dwa miesiące po tym, jak rządowy komitet doradców naukowych SAGE po raz pierwszy zebrał się, aby wypracować schemat postępowania w ówczesnej sytuacji. "To powolne i stopniowe podejście nie było przypadkowe, ani nie odzwierciedlało biurokratycznych opóźnień lub niezgodności między ministrami a ich doradcami. Była to przemyślana polityka – zaproponowana przez oficjalnych doradców naukowych i przyjęta przez rządy wszystkich narodów Wielkiej Brytanii" - jak czytamy w raporcie. "Jest teraz jasne, że była to niewłaściwa polityka i doprowadziła do wyższej liczby ofiar śmiertelnych w początkowej fazie rozwoju pandemii. Dzięki bardziej zdecydowanej polityce dałoby się ich uniknąć". Autorzy opracowania skrytykowali również podejście do walki z koronawirusem w domach opieki.

Działania Borisa Johnsona mające na celu uzyskanie "odporności stadnej" były błędne

Jakie działania rządu zostały uznane za godne pochwały? Doceniono publiczną służbę zdrowia oraz znaczne zwiększenie możliwości opieki w szpitalach na oddziałach intensywnej terapii. Doceniono działania ówczesnego ministra zdrowia Matta Hancocka, który zadeklarował się do wykonywania co najmniej 100 tysięcy testów dziennie, co udało mu się osiągnąć. Słowa uznania skierowano w stronę programu szczepień i zaangażowania rządu w opracowywania szczepionki AstraZeneca i Uniwersytetu Oxfordzkiego. Pochwalono rząd, że zdecydował się w tej materii na szybkie działania, które w ostatecznym rozrachunku uratowały wiele żyć.

"Wielka Brytania połączyła kilka dużych osiągnięć z kilkoma dużymi błędami. Istotne jest, aby wyciągać wnioski z jednych i drugich" - oświadczyli Jeremy Hunt i Greg Clark, stojący na czele komisji, które opracowały raport.

Rzecznik rządu już zapowiedział publiczne śledztwo w tej sprawie

Co na to rząd? Rzecznik rządu zapewnił, że odpowiednie wnioski zostaną wyciągnięte. W roku 2022 ma odbyć się publiczne śledztwo. "Nigdy nie wahaliśmy się przed podejmowaniem szybkich i zdecydowanych działań w celu ratowania życia i ochrony naszej NHS, w tym wprowadzenia ograniczeń i lockdownów. Dzięki wspólnemu narodowemu wysiłkowi uniknęliśmy sytuacji, w której NHS została przytłoczona" - komentował.