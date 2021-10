Policja odkryła oszustwo polskiego kierowcy w Hampshire, który chciał uniknąć płacenia brytyjskiego podatku i ubezpieczenia

Policja odkryła, że próbował on uniknąć płacenia podatku i ubezpieczenia.

fot. Hampshire Road Policing Unit/Twitter

Policja w Hampshire zatrzymała polskiego kierowcę, który nie tylko nie powinien prowadzić, ale także jego samochód nie był zarejestrowany w UK. Mężczyzna próbował uniknąć podatku i ubezpieczenia.

W miejscowości Eastleigh w Hampshire zatrzymano polskiego kierowcę, który – jak się okazało – nie tylko został wcześniej zdyskwalifikowany i nie miał prawa prowadzić pojazdu, ale także jego auto nie było zarejestrowane w Wielkiej Brytanii.

Policja odkryła oszustwo Polaka

Policjanci, którzy zatrzymali Polaka, odkryli, że wyeksportował on do Polski swój samochód, a później sprowadził go znowu na Wyspy, aby uniknąć w ten sposób płacenia brytyjskiego podatku i ubezpieczenia.

Rzecznik policji powiedział:

- Ten przypadek jest jedynie wierzchołkiem góry lodowej, ale ten kierowca dodatkowo był także zdyskwalifikowany.

Rejestracja samochodu w UK

Zgodnie z brytyjskim prawem samochody kupione w Wielkiej Brytanii muszą być zarejestrowane w DVLA. W przypadku pojazdów sprowadzonych z zagranicy, które zostały zarejestrowane w kraju pochodzenia i został za nie opłacony w tym kraju podatek drogowy, można prowadzić je na Wyspach przez 6 miesięcy w dowolnym okresie 12-miesięcznym. Jednak gdy ten okres upłynie, należy zgłosić się do oddziału DVLA w celu ich zarejestrowania.