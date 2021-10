Dron dostarczy pocztę na odległe szkockie wyspy. Royal Mail otwiera się na nowe technologie

Fot. Getty

Royal Mail w Szkocji rozpoczyna kolejny, niezwykły program testowy. Przez najbliższe dwa tygodnie drony będą dostarczać pocztę na odległe szkockie wyspy.

To już kolejna odsłona wyjątkowego programu testowego w Szkocji, która ma na celu bardziej ekologiczne dostarczanie przesyłek ludziom mieszkającym na odległych wyspach. W ramach dwutygodniowego programu, który wystartował w zeszły poniedziałek, przesyłki na wyspę North Ronaldsay, w archipelagu Orkney Islands, będzie z Kirkwall dostarczał dron. To sporej wielkości urządzenie, zaprojektowane i wyprodukowane przez brytyjską firmę transportową Windracers Ltd., może za jednym razem przetransportować przesyłki o łącznej wadze 100 kilogramów. Po wylądowaniu drona na wyspie, rozwiezieniem przesyłek zajmie się już tradycyjny listonosz.

Nowoczesna technologia w służbie społeczeństwu

Program z wykorzystaniem drona bardzo chwali Nick Landon, dyrektor handlowy w Royal Mail. - W Royal Mail dbamy o zapewnienie doskonałej obsługi wszystkim naszym klientom, niezależnie od miejsca zamieszkania w Wielkiej Brytanii. Pasjonujemy się też ochroną naszego różnorodnego i pięknego środowiska. Ten program testowy ma pomóc w osiągnięciu obu tych celów, wykorzystując najbardziej innowacyjne technologie do wspierania oddalonych i odizolowanych społeczności, którym chcemy służyć w najbardziej ekologiczny sposób – zaznaczył.

Jeśli testy się powiodą, to Royal Mail będzie chciał szerzej wykorzystywać drony do wspierania pracowników poczty dostarczających przesyłki do odległych obszarów w Wielkiej Brytanii, zmniejszając tym samym emisję dwutlenku węgla. - Udział w tym procesie jest naprawdę ekscytujący. North Ronaldsay to bardzo odległy obszar Wielkiej Brytanii i jestem dumna, że mogę wziąć udział w inicjatywie, która pomoże Royal Mail zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby wszystkie obszary Wielkiej Brytanii były połączone – powiedziała Sarah Moore, lokalna listonoszka z North Ronaldsay.