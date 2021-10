Obywatele UE mogą stracić zasiłek, jeśli nie zaktualizują profilu na stronie DWP!

Fot. Getty

Organizacje charytatywne biją na alarm, że obywatele Unii Europejskiej mieszkający w UK mogą stracić prawo do pobierania zasiłku, jeśli nie zaktualizują swojego profilu na stronie Department for Work and Pensions. Obywatele Wspólnoty mogą stracić zasiłek już za trzy tygodnie, jeśli nie potwierdzą swojego prawa do pobytu w UK.

Organizacja The Work Rights Centre przypomina i ostrzega, że obywatele UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego muszą wgrać na stronie Department for Work and Pensions specjalny kod otrzymany od Home Office, aby udowodnić, że mają prawo do pobytu w Wielkiej Brytanii. Na zrobienie tego obywatele UE, posiadający status osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej, mają czas do końca miesiąca. Ci natomiast imigranci z UE, którzy nie zaktualizują swojego internetowego profilu na stronie DWP, mogą zwyczajnie „wypaść” z systemu. - Szczerze mówiąc, czeka nas masowe pozbawienie praw do zasiłku. Wiele organizacji charytatywnych, w tym nasza, ostrzegało, że status imigracyjny wyłącznie w formie cyfrowej nie usunie presji związanej z koniecznością udowodnienia swoich praw - zaznaczyła dyrektorka organizacji WRC Olivia Vicol.

Opóźnienia w przyznaniu settled status pozbawią ludzi prawa do zasiłku?

Eksperci martwią się także tym, co się stanie z prawem do pobierania zasiłku przez osoby, które wciąż nie otrzymały od Home Office decyzji ws. możliwości pozostania w Wielkiej Brytanii. A takich osób nadal jest, bagatela, ok. 450 000. - Nie chcę nawet o tym myśleć, jak bardzo zaniepokoi to osoby, których aplikacje utknęły w Home Office, a które – nie z własnej winy – nie mogą wygenerować kodu, którego żąda DWP – dodaje Vicol.

W świetle tych danych trudno jest zatem na spokojnie przyjmować słowa ministra ds. imigracji w Home Office, Kevina Fostera, który regularnie powtarza, że prawa obywateli UE, którzy złożyli wniosek o przyznanie statusu osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej w odpowiednim terminie, są i będą zagwarantowane.