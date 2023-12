Drób z Polski przyczyną licznych przypadków salmonelli w UK. BPC apeluje, aby “sprawdzać każdy ładunek” na granicy

Polskie mięso importowane do UK przyczyną licznych przypadków salmonelli. Brytyjska agencja FSA wydała specjalny komunikat w tej sprawie, a British Poultry Council (Brytyjska Rada Drobiarstwa) apeluje, aby sprawdzać każdy ładunek produktów drobiowych i pasz zmierzających z naszego kraju do Wielkiej Brytanii.

W dniu 6 grudnia 2023 roku Food Standards Agency wydało specjalne ostrzeżenie dotyczące polskiego drobiu. Jak się okazuje, w ostatnim czasie odnotowano wzrost przypadków zatruć pokarmowych wywołanych przez Salmonellę Enteritidis. Tendencja ta jest związana bezpośrednio z produktami drobiowymi importowanymi z Polski.

„W chwili obecnej trwa dochodzenie w sprawie wielu szczepów salmonelli powiązanych z produktami drobiowymi importowanymi do Wielkiej Brytanii z Polski. W tym roku odnotowano ponad 200 przypadków salmonellozy u ludzi wywołanej przez określone szczepy genetyczne Salmonella Enteritidis, które powiązano z produktami drobiowymi, takimi jak mięso i jaja” – jak podano w oficjalnym komunikacie wydanym przez FSA.

„FSA prowadzi rozmowy z urzędnikami w Polsce i UE, aby zapewnić podjęcie wszelkich niezbędnych kroków w celu poprawy bezpieczeństwa drobiu i jaj importowanych z Polski. Zbliżające się kontrole importu żywności i paszy przybywającej do Wielkiej Brytanii z UE pozwolą nam również sprawdzić, czy kontrole te wdrożono i pomogą w utrzymaniu wysokich standardów żywności i pasz obowiązujących w Wielkiej Brytanii oraz w ochronie zdrowia publicznego” – czytamy dalej.

There has been a recent rise in food poisoning in the UK linked to Salmonella in chilled and frozen poultry products imported from Poland.

