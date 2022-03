Dokąd wybrać się na wiosenny weekend? Oto ranking 10 malowniczych miejsc najpopularniejszych w UK o tej porze roku

Fot. Getty, Wikimedia Commons

Dokąd pojechać na weekend, żeby doładować baterie po tygodniu pracy i nacieszyć oczy pięknymi widokami? Przedstawiamy ranking 10 najpopularniejszych miejsc – w sam raz na wiosenny wypad.

Wiosna powoli rozgaszcza się na Wyspach, przynosząc z dnia na dzień coraz przyjemniejszą pogodę. Częściej myślimy więc o choćby króciutkim relaksującym wyjeździe, który pozwoliłby oderwać się od codzienności i uszczknąć nieco energii od budzącej się do życia przyrody. Dokąd warto wybrać się na krótki weekendowy wypad w UK?

Gdzie warto pojechać na weekend w UK?

Ranking 10 miejsc, które obecnie są najbardziej popularne w Wielkiej Brytanii pod kątem rekreacyjno-wypoczynkowym, pojawił się w niedawno na stronach Tripadvisor. Witryna ujawniła ranking na podstawie danych zbieranych z własnych stron, a dotyczących zainteresowania użytkowników poszczególnymi lokalizacjami.

Na szczycie zestawienia pojawiły się aż dwie walijskie wioski, ale nie zabrakło także miejsc bardziej znanych. Oto jak prezentuje się cały ranking 10 malowniczych miejsca najbardziej popularnych w UK w sezonie wiosennym 2022.

Brithdir, Gwynedd, Walia Llanberis, Gwynedd, Walia Fulford, North Yorkshire, Anglia South Queensferry, West Lothian, Szkocja Appleby-in-Westmorland, Kumbria, Anglia Manchester, Greater Manchester, Anglia Oxford, Oxfordshire, Anglia Cambridge, Cambridgeshire, Anglia Brighton, Sussex, Anglia Glasgow, Lanarkshire, Szkocja

Powyższy ranking jest na tyle zróżnicowany, że każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Jeśli chcemy wybrać się w miejsce typowo turystyczne, w którym znajdziemy piękne budowle, a nie tylko zapierające dech w piersiach widoki przyrorcznicze, możemy wybrać się na przykład do jednego z uniwersyteckich miast, takich jak Oxford czy Cambridge. Jeśli natomist ciągnie nas bardziej na wieś i chcemy odetchnąć świeżym powietrzem, możemy wybrać się na przykłado do Walii - do Brithdir lub do Llanberis - czy do angielskiego Appleby-in-Westmorland w Kumbrii, gdzie zrelaksujemy się w otoczeniu natury.

Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć, obrazujących powyższy ranking 10 najpopularniejszych wiosennych destynacji w Wielkiej Brytanii.

Llanberis, Gwynedd, Walia



Gwynedd, Walia



Fulford, North Yorkshire, Anglia



South Queensferry, West Lothian, Szkocja



Appleby-in-Westmorland, Cumbria, Anglia



Manchester, Greater Manchester, Anglia



Oxford, Oxfordshire, Anglia



Cambridge, Cambridgeshire, Anglia