Dokąd i dlaczego Polacy chcą emigrować? UK wciąż nie wychodzi z mody - i to pomimo Brexitu. Zobacz ranking

Wbrew wielu prognozom, Brexit wcale nie zniechęcił Polaków do emigracji na Wyspy. UK pozostaje jednym z najbardziej popularnych wyborów wśród naszych rodaków, planujących długoterminowe zagraniczne wyjazdy. Zobaczcie, dokąd jeszcze Polacy najczęściej chcą emigrować i dowiedzcie się, jakie są ich główne motywy.

Firma Randstad przeprowadziła w lutym tego roku badanie obejmujące respondentów z aż 34 krajów świata. Obywateli różnych państw pytano o to, dokąd najchętniej wybraliby się na emigrację i co skłaniałoby ich do wyprowadzki z ojczyzny. W badaniu Polska została uwzględniona zarówno jako kraj, z którego można chcieć wyjechać, jak i kraj do którego obcokrajowcy mogą chcieć się przeprowadzić.

Dokąd na emigrację?

Z przeprowadzonego badania dowiadujemy się, że dla Polaków w pierwszej trójce państw najbardziej wymarzonych pod kątem emigracji, znajdują się kolejno Niemcy, Wielka Brytania i Holandia. Wśród przebadanych Polaków, na pytanie o to, które państwo określiliby jako kraj „pierwszego wyboru”, czyli taki, do którego udaliby się na emigrację w pierwszej kolejności, 16 proc. respondentów wskazało Niemcy, 11 proc. UK, a 6 proc. Niderlandy.

W przeprowadzonym badaniu zaobserwowano jednak pewne różnice w wyborze związane z płcią ankietowanych. W grupie kobiet - inaczej niż w grupie mężczyzn oraz w wyniku ogólnym - na trzecim miejscu nie pojawiła się Holandia, ale Hiszpania. Z kolei pod względem wieku również odnotowano pewne różnice. Osoby w wieku 18-24 lata na trzecim miejscu najczęściej wymieniały USA, a osoby w wieku 55-65 lat - Czechy.

Z kolei wśród obcokrajowców Polskę jako cel emigracji wymieniło niewielu badanych. Ze wszystkich przebadanych narodowości tylko Czesi umieścili Polskę w pierwszej dziesiątce państw „pierwszego wyboru”.

Dlaczego Polacy chcą emigrować?

W kwestii motywacji skłaniających Polaków do rozważania emigracji, na czoło wysunęły się następujące powody:

kariera i równowaga między życiem osobistym i zawodowym (69 proc. badanych)

możliwość podjęcia ciekawszej pracy (66 proc.)

lepsze zarobki (60 proc.)

rozwój kariery (bez względu na kwestię równowagi między życiem osobistym a zawodowym) (53 proc.).

Z przeprowadzonego badania widzimy zatem, że pomimo tego, że Brexit stał się faktem, Polacy wciąż bardzo często chcą emigrować właśnie do Wielkiej Brytanii. Zaskoczył Was wynik tego badania? Czy Wasze preferencje i motywy emigracyjne są podobne do tych najczęściej wymienianych przez badanych Polaków? Czekamy na Wasze opinie!

