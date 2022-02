Dodatkowych 1,3 mln pracowników na Universal Credit i apel o zwiększenie Minimum Wage

Aż 1,3 mln kolejnych pracowników znalazło się na Universal Credit od początku pandemii. Związki zawodowe apelują o zwiększenie Minimum Wage i wysokości świadczeń, aby zrównoważyć rosnące koszty życia.

Związki zawodowe w Wielkiej Brytanii zaapelowały do rządu, aby pomógł nisko opłacanym pracownikom przetrwać kryzys związany z kosztami życia, po tym, jak badania wykazały, że liczba osób ubiegających się o Universal Credit wzrosła ponad dwukrotnie od początku pandemii do co najmniej 2,3 miliona.

Dodatkowych 1,3 mln pracowników na Universal Credit

TUC poinformowało, że wzrost o 1,3 mln pracujących osób ubiegających się o Universal Credit wynika z trudnej sytuacji finansowej wielu gospodarstw domowych, które zmagają się ze wzrostem kosztów życia.

Związki zawodowe wezwały do zwiększenia płacy minimalnej, aby zapobiec dużym problemom, z jakimi będą musieli zmagać się mieszkańcy Wysp od kwietnia, kiedy to będziemy mieć do czynienia ze wzrostem rachunków za energię oraz podatków.

Wzrost rachunków od kwietnia

Od 1 kwietnia rachunki za energię wzrosną średnio o 700 funtów do 2000 funtów rocznie, a następnie rząd wprowadzi dopłatę do ubezpieczenia społecznego w wysokości 1,25 proc. Kredyty hipoteczne z kolei zaczną rosnąć w marcu, a ceny żywności i czynszu rosną w najszybszym tempie od 30 lat.

TUC stwierdziło, że bez dalszej interwencji miliony innych pracowników znajdą się w kryzysowej sytuacji. Nisko opłacani pracownicy, głównie osoby posiadające małe dzieci, mogą uzupełnić swoje dochody starając się o Universal Credit, a około 40 proc. wszystkich wnioskodawców pracuje.

Jak poinformowało TUC, 12 proc. pracowników powiedziało, że spodziewa się trudności związanych z zakupami podstawowych produktów w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, z kolei 22 proc. stwierdziło, że ciężko im będzie pozwolić sobie na „więcej niż tylko podstawowe” produkty.

Ponadto analiza wykazała, że jedna piąta pracowników ma jeszcze do spłacenia bożonarodzeniowe długi w tym roku, a liczba ta wzrasta do ponad jednej czwartej w przypadku pracowników z dziećmi w wieku szkolnym.

Większa podwyżka Universal Credit

Sekretarz generalna TUC, Frances O’Grady powiedziała, że ministrowie muszą pilnie podnieść stawki Universal Credit do 80 proc. „living wage”, która ma wzrosnąć do 9,50 funta w kwietniu.

- Rząd musi zrobić znacznie więcej, aby pomóc rodzinom przetrwać nadchodzące trudne czasy. Pakiet wsparcia ogłoszony przez kanclerza w zeszłym tygodniu jest żałośnie niewystarczający. Universal Credit musi zostać podniesiony i potrzebujemy dalszych działań w celu zmniejszenia kosztów paliwa dla tych, którzy z trudem wiążą koniec z końcem. Najlepszym sposobem zapewnienia pracującym rodzinom długoterminowego bezpieczeństwa finansowego jest zwiększenie płac w całej gospodarce – dodała O’Grady.