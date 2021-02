Dodatek do Universal Credit w wysokości £20 tygodniowo zostanie utrzymany przez kolejnych 6 miesięcy

Dodatek do Universal Credit - £20 tygodniowo - do kiedy zostanie utrzymany?

Fot. Getty

Wszystko wskazuje na to, że dodatek do Universal Credit w wysokości £20 tygodniowo zostanie utrzymany jeszcze do końca września. Pierwotnie dodatek miał zostać wycofany z końcem marca.

Z informacji, do jakich dotarli dziennikarze „The Daily Telegraph” wynika, że Kanclerz Skarbu Rishi Sunak nie zniesie na razie dodatku do Universal Credit w wysokości £20 tygodniowo. Obowiązywanie dodatku zostanie najprawdopodobniej wydłużone o sześć kolejnych miesięcy, czyli do końca września. Jeśli zatem rzeczywiście kanclerz ogłosi taką decyzję w przyszłym tygodniu, przy okazji prezentowania budżetu na kolejny rok finansowy, to spełni prośby polityków opozycji i wielu organizacji charytatywnych, które od dłuższego czasu prowadziły kampanię na rzecz utrzymania dodatkowej pomocy dla najbiedniejszych rodzin w UK.

Pomoc najbiedniejszym w czasie pandemii

Z cotygodniowego dodatku do Universal Credit w wysokości £20 skorzystało od roku blisko 6 milionów najbiedniejszych rodzin w UK. Dodatek został wprowadzony w początkowym okresie pandemii, gdy wiadomo już było, że rozprzestrzenianie się koronawirusa na Wyspach wielu ludzi pozbawi pracy albo, z uwagi na zredukowaną liczbę godzin/płacę, wpędzi ich w kłopoty finansowe. - To była tymczasowa podwyżka na czas kryzysu, która spełniła też z nawiązką swoją funkcję. Warto ją jeszcze kontynuować, w czasie, gdy zaczynamy się ponownie otwierać, ale jesienią priorytetem [dla rządu] będzie wspieranie ludzi w poszukiwaniu pracy – zaznaczył anonimowy informator rządu na łamach „The Daily Telegraph”.

Nieoficjalnie wiadomo jednak, że wydłużenie dodatku do Universal Credit ma zostać dokonane po raz ostatni, a Kanclerz Skarbu nie godzi się na utrzymanie pomocy w tej formie i w tej wysokości przez jeszcze najbliższy rok. W kuluarach mówi się także, że pomysł Rishiego Sunaka, aby zamiast £20 tygodniowo przyznać najbiedniejszym rodzinom jednorazową zapomogę w wysokości £500 lub £1000, został odrzucony przez Minister ds. Pracy i Emerytur, Therese Coffey.