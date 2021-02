21 czerwca zostanie ustanowiony Bank Holiday? Brytyjczycy domagają się należytego uczczenia końca LOCKDOWNU!

Fot. Getty

Czy 21 czerwca – w dzień prawdopodobnego zakończenia lockdownu w Anglii, zostanie ustanowiony Bank Holiday? Brytyjczycy uruchomili kampanię na rzecz należytego uczczenia końca restrykcji.

W dniu wczorajszym premier Boris Johnson ogłosił „mapę drogową” w zakresie wychodzenia z lockdownu. Pierwszy etap ma się rozpocząć 8 marca i ma polegać na otwarciu wszystkich szkół w Anglii, a także innych placówek edukacyjnych. Drugi etap luzowania restrykcji wyznaczony został na 29 marca, gdy w spotkaniach towarzyskich na świeżym powietrzu ma powrócić reguła sześciu osób albo dwóch gospodarstw domowych. Kolejny etap, przewidziany na 12 kwietnia, ma się wiązać z otwarciem salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych, sklepów non-essential, siłowni, pubów i restauracji, z tym że te ostatnie będą mogły obsługiwać klientów wyłącznie na zewnątrz lokali. Czwarty etap, przewidziany na 17 maja (choć nie jest to jeszcze pewne), ma przynieść zniesienie większości restrykcji dotyczących spotkań na zewnątrz, przy zachowaniu limitu max. 30 osób. Wreszcie piąty – ostatni etap luzowania lockdownu, wiążący się z ostatecznym zniesieniem wszystkich limitów, zaplanowany został na 21 czerwca.

Bank Holiday dla uczczenia końca lockdownu?

Choć data końca lockdownu – 21 czerwca, została podana wstępnie, to Brytyjczycy już przystąpili do planowania, jak ten dzień należycie uczcić. Media społecznościowe zalały wpisy sugerujące (wręcz domagające się), by w dniu 21 czerwca ustanowić Bank Holiday. „Jeśli mapa drogowa pójdzie zgodnie z planem, to dlaczego nie mielibyśmy już na zawsze uczynić 21 czerwca dniem wolnym od pracy? Aby każdego roku namyśleć się nad czarnymi dniami, przez które wszyscy przeszliśmy i aby przypomnieć sobie tych, którzy zmarli z powodu tego strasznego wirusa. A także, żeby znów przytulić naszych przyjaciół i członków rodziny” - czytamy w jednym z wpisów. A w innym wpisie młody Brytyjczyk napisał: „Myślę że 21 czerwca powinien zostać ustanowiony narodowym dniem wolnym, by uczcić pamięć tych, którzy przez Covid-19 stracili życie. A także, by uczcić to, że jako naród przetrwaliśmy pandemię”.