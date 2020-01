Brexit: Dziś odbędzie się spotkanie Borisa Johnsona z Ursulą von der Leyen

Dziś odbędzie się pierwsze spotkanie premiera Borisa Johnsona z Ursulą von der Leyen. Będzie to pierwsze spotkanie przewodniczącej Komisji Europejskiej po tym, jak w Izbie Gmin przegłosowano umowę brexitową.

W dniu dzisiejszym na Downing Street 10 szef brytyjskiego rządu spotka się z następczynią Jean-Claude Junckera. Oficjalnie Komisja Europejska nie podaje co jest celem tej wizyty, ale nietrudno się domyślić, że Johnson z von de Leyen będę dyskutować o przyszłych relacjach pomiędzy Unią, a Zjednoczonym Królestwem. Z kolei kancelaria premiera Uk wydała oświadczenie w którym czytamy, iż "wizyta ma podkreślić znaczenie porozumienia się w sprawie przyszłych relacji do końca grudnia 2020 roku". "Premier podkreśli, że zbliżające się negocjacje będą oparte o ambitne porozumienie o wolnym handlu" - napisano w komunikacie. Oprócz szefowej KE do Londynu przyjedzie również główny unijny negocjator ds. Brexitu, Francuz Michel Barnier.

Jak donoszą brytyjskie media szef Partii Konserwatywnej będzie naciskał na jak najszybsze zakończenie rozmów na linii Londyn-Bruksela. Brytyjski rząd jest zdeterminowany, aby przed końcem roku dopiąć wszystko na ostatni guzik. Obietnica jak najrychlejszego zakończenia rozmów i sfinalizowania Brexitu tak szybko, jak to jest tylko możliwe była jednym z głównym haseł wyborczych torysów.

Główny negocjator UK w Brukseli, David Frost, otrzymał zadanie sfinalizowania rozmów w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Tylko tyle i ani dnia dłużej ma również trwa okres przejściowy. To napięty termin - Michel Barnier wielokrotnie powtarzał, że osiągnięcie tego jest nierealne. Londyn nie zamierza jednak iść na żadne ustępstwa w tej kwestii...

Przewodnicząca Von der Leyen pod koniec roku wyrażała zaniepokojenie sytuacją na linii UK-UE. Martwi ją to, że na rokowanie pozostało tak mało czasu. Komisja Europejska zdążyła już powołać specjalną grupę zadaniową ds. relacji z Wielką Brytanią, która ma działać według wytycznych opracowanych przez unijnych liderów na szczycie w grudniu minionego roku.

Poza spotkaniem z Borisem Johnsonem, Ursula von der Leyen ma również wygłosić przemówienie w London School of Economics and Political Science.