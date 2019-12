Do tych dwóch polskich miast Brytyjczycy wybierają się najchętniej na Święta Bożego Narodzenia

Kraków i Poznań znalazły się wśród dziesięciu najpopularniejszych miast, do których Brytyjczycy wybierają się najchętniej na Święta Bożego Narodzenia.

Badania sporządzono m.in. w oparciu dane wyszukiwarki Google, w której najczęściej obok frazy „święta w…” (Christmas in…) wprowadzano nazwę miasta Kraków, a także Bergen, Bazylea, Zurych czy Kopenhaga.

Polska usytuowała się także wysoko w rankingu wyszukiwanych krajów przy frazie „święta w…”. Odnotowano prawie 20 000 wyszukiwań w Google w Wielkiej Brytanii na frazę „święta w Polsce” (Christmas in Poland).

Świąteczny jarmark w Kolonii

Polskę wyprzedziła jednak Hiszpania – z wynikiem 42 590, Francja – 40 330, Niemcy – 35 350 i Islandia – 31 380. Mniej popularne od świąt w naszym kraju okazały się święta we Włoszech – 16 660, Szkocji – 10 460, Szwecji – 9 980, Szwajcarii – 9 890, czy Norwegii – 8 100.

Z kolei na liście dziesięciu najchętniej wyszukiwanych miast najwyżej usytuowały się: Tallinn (wynik 600 wyszukiwań), Wiedeń (590), Strasburg (570), Kraków (410), Nicea (370), Bergen (350), Kopenhaga (270), Bazylea (240), Dublin (240) i Zurich (240).

Ponadto w ubiegłym roku Kraków zdobył miano Europejskiej Stolicy Kultury Gastronomicznej (European Capital of Gastronomic Culture) na rok 2019, z aż 26 restauracjami, które zdobyły gwiazdki Michelin.

Co ciekawe nie tylko do Krakowa wybierają się Brytyjczycy na święta z przyjemnością. Jarmark Bożonarodzeniowy w Poznaniu przyciąga do siebie coraz więcej mieszkańców Wysp i nie tylko. To on właśnie zdobył 6. miejsce w rankingu najlepszych kiermaszów bożonarodzeniowych w Europie.

