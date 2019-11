RANKING: Brytyjski dziennikarz wybrał TOP 5 polskich miast - na pierwszym znalazła się...

Fot: Wikimedia Commons

Brytyjski dziennikarz opublikował listę swoich pięciu ulubionych miast w Polsce i... zszokował wszystkich! Nie Kraków, nie Warszawa, nie Gdańsk, ale zupełnie inne miasto znalazło się na pierwszym miejscu. Sprawdź jakie!

Dziennikarz Christian Davies, korespondent brytyjskiego dziennika "The Guardian" w Warszawie, na swoim twitterowym koncie zamieścił listę swoich ulubionych miast w Polsce. Dokładnie - pięciu. Jeśli spodziewacie się jakichś oczywistych typów, typu Kraków albo Warszawa, to możecie być mocno zaskoczeni. Davies postawił na zupełnie nieoczywiste miejsca, na które pewnie wiele Polaków by nie wpadło, jeśli mieliby wskazać swoje ulubione miasta w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE: ZOBACZ jak muzułmanka stanęła w obronie żydowskich dzieci w londyńskim metrze [wideo]

Oto lista Daviesa:

My top five Polish cities:



1. Bydgoszcz

2. Łódź

3. Katowice

4. Białystok

5. Siedlce



And yes, I'm serious. — Christian Davies (@crsdavies) 16 listopada 2019

I, tak - wszystko wskazuje, że to nie jest żaden dowcip, ani trollowanie w internecie. Brytyjczyk całkiem poważnie uważa, że Bydgoszcz jest lepsza od jednego z najpiękniejszych miast w całej Europie (Krakowa), urokliwego Wrocławia czy dynamicznie rozwijającej się Warszawy. Kolejne miejsca na liście zostały zajęte przez Łódź, Katowice, Białystok i Siedlce.

Zaskoczeni? Bo my trochę tak! Podobnie zresztą jak sami bydgoszczanie - za pośrednictwem Twittera jeden z mieszkańców miasta położonego w kujawsko-pomorskim o imieniu Paweł zapytał o wyjaśnienie co podoba mu się najbardziej w tym mieście. W odpowiedzi usłyszał, że jest tu "normalnie i wesoło", a najbardziej ceni "atmosferę, budynki i rzekę". Dodajmy jednak, że dziennikarz zaznaczył, że nie do końca może być obiektywny w tej kwestii, ponieważ z Bydgoszczy właśnie pochodzi jego... partnerka!

GORĄCY TEMAT: Polka, która w karygodny sposób obrażała Ukrainkę, została zawieszona w prawach studenta. Zobacz SZOKUJĄCE NAGRANIE

... ale pozostawiając już miasto leżąco nad Brdą Christian Davies zdradził za co ceni inne miasta. Siedlce to dla niego "brama na Podlasie, mój ulubiony region. Ma najlepszy pomnik Lecha Kaczyńskiego i najlepsze szkoły tańca w Polsce". Katowice lubi, bo identyfikuje się ze Ślązakami, gdyż jego rodzina pochodzi ze Wschodu.

Co sądzicie o takim, trzeba przyznać dość interesującym, zestawieniu? Polecilibyście Christianowi jakieś miasta w Polsce do odwiedzenia? Jakie waszym zdaniem miejsce w naszym kraju są niedocenione i zasługują na większą atencję? Dajcie znać co na temat sądzicie w komentarzach na naszym FB!