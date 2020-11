Do kiedy trzeba wysłać paczki i listy do Polski, aby dotarły przed świętami?

Do kiedy trzeba wysłać listy i paczki do Polski, aby mieć pewnością, że trafią do swoich adresatów w kraju jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia? Royal Mail opublikowało terminarz z datami świątecznych wysyłek. Oto wszystko, co powinieneś na ten temat wiedzieć.

Odliczanie do Bożego Narodzenia już trwa i z każdym kolejnym dniem na organizację świąt pozostaje coraz mniej czasu. W tym roku, z wiadomych przyczyn związanych z lockdownem i pandemią, okres świąteczny będzie różnił się od tych w poprzednich latach. Aby choć trochę Wam pomóc w przygotowania na łamach "Polish Express" publikujemy terminarz przesyłek Royal Mail. Jeśli chcesz wiedzieć do kiedy trzeba wrzucić list do skrzynki, aby mieć pewnością, że dotrze on czas do Polski, to dobrze trafiłeś.

Z pewnością te informacje przydadzą się wszystkim tym, którzy chcą wysłać do Polski świąteczna paczki i kartki z bożonarodzeniowymi życzeniami. Zapraszamy do lektury!

Jak wyglądają "posting dates" listów dostarczanych przez Royal Mail na Boże Narodzenie 2020?

Piątek 18 grudnia: najpóźniejsza data wysłania listów ze znaczkami 2. klasy

Poniedziałek 21 grudnia: najpóźniejsza data wysłania listów ze znaczkami 1. klasy i listów Royal Mail Tracked 48

Wtorek 22 grudnia: najpóźniejsza data wysłania listów Royal Mail Tracked 24

Środa, 23 grudnia: najpóźniejsza data wysłania Special Delivery Guaranteed

Przesyłki zagraniczne Royal Mail (w ramach usług International Standard oraz International Tracked & Signed):

Do piątku 4 grudnia: Australia i Nowa Zelandia

Do środy 9 grudnia: Afryka, Bliski Wschód, Azja, Daleki Wschód, Karaiby, Ameryka Środkowa i Południowa

Do czwartku 10 grudnia: Cypr i Malta

Do piątku 11 grudnia: Europa Wschodnia (z wyjątkiem Polski , Czech, Słowacji), Grecja i Turcja

Do soboty 12 grudnia : Finlandia, Szwecja, Czechy, Polska , Włochy, Kanada i USA

Do środy 16 grudnia: Austria, Dania, Niemcy, Islandia, Holandia, Norwegia, Portugalia, Słowacja, Hiszpania, Szwajcaria

Do piątku 16 grudnia: Belgia, Francja, Irlandia, Luksemburg

Warto w tym miejscu dodać, że 16 listopada minął termin nadania przesyłek w ramach International Economy, która dawała pewność, że paczka dotrze przed świętami.

HM Forces Mail BFPOs

Do poniedziałku 30 listopada: Airmail to Operational BFPOs

Do poniedziałku 7 grudnia: Airmail to Static BFPOs

Parcelforce Worldwide: Global Express

Do wtorku 15 grudnia: Australia

Do środy 16 grudnia: Rosja, Nowa Zelandia, Chiny

Do piątku 18 grudnia: Austria, Kanada, Czechy, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Polska, Portugalia, Hiszpania, USA

Kiedy Royal Mail nie dostarcza poczty?

W Boże Narodzenie i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia poczta nie będzie odbierana ani dostarczana. W związku z tym, że Boxing Day przypada w tym roku w sobotę to w poniedziałek 28 grudnia nie będzie również odbioru ani dostaw. Normalne usługi zostaną wznowione we wtorek 29 grudnia.

W Nowy Rok nie będzie dostaw ani odbiorów. W Szkocji 4 stycznia jest również dniem wolnym od pracy, co oznacza, że ​​nie będzie żadnych dostaw ani odbioru.

