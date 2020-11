Szczepionka opracowana przez naukowców z Oxford University ma 70-proc. skuteczność. Ale odporność rośnie po podaniu drugiej dawki

Fot. Getty

Badania kliniczne wykazały, że szczepionka opracowana przez naukowców z Oxford University we współpracy z firma farmaceutyczną AstraZeneca ma 70-proc. skuteczność. Ale odporność rośnie u pacjentów do 90 proc. po podaniu drugiej dawki szczepionki.

Pojedyncza dawka szczepionki Oxford AstraZeneca przeciwko koronawirusowi jest mniej skuteczna, niż szczepionki testowane przez amerykańskie firmy Pfizer i Moderna, ale, jak tłumaczą naukowcy, odporność znacząco wzrasta po podaniu drugiej dawki. W przypadku brytyjskiej szczepionki jej skuteczność została oszacowana na poziomie 70,4 proc., podczas gdy skuteczność szczepionek Pfizer i Moderna – na blisko 95 proc. Ale w przypadku pacjentów, którzy najpierw otrzymali połowę dawki szczepionki, a po miesiącu – całą dawkę, odporność na koronawirusa wzrosła u nich do 90 proc. Jednocześnie, jak zaznaczył odpowiedzialny za badania kliniczne profesor Andrew Pollard, podczas testowania nowej szczepionki żaden z ochotników nie trafił do szpitala ani nie doznał objawów zagrażających zdrowiu lub życiu.

Szczepionka na koronawirusa jest bezpieczna

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z tych wyników – zaznaczył profesor Andrew Pollard na antenie BBC Radio 4. I dodał: - Otrzymaliśmy szczepionkę, która jest w stanie chronić przed chorobą wywołaną przez koronawirusy i, co ważne, nie stwierdziliśmy [opdczas badań klinicznych – przyp. red.] żadnych hospitalizacji ani żadnych ciężkich objawów któregokolwiek z ochotników, którzy otrzymali szczepionkę Oxford AstraZeneca. To oznacza, z pewnością te wyniki tak sugerują, że gdybyśmy zaszczepili ludzi, to bylibyśmy w stanie ochronić ich przed zachorowaniem, a także potrzebą udania się do szpitala”.

Rząd Wielkiej Brytanii złożył już zamówienie na 100 milionów dawek szczepionki Oxford AstraZeneca, czyli na ilość wystarczającą do zaszczepienia całej populacji UK. Jednocześnie, jak wynika z doniesień „The Daily Telegraph”, Wielka Brytania prawdopodobnie jako pierwsza w Europie dopuści na swój rynek amerykańską szczepionkę Pfizer – BioNTech. Minister zdrowia Matt Hancock już zwrócił się do agencji ds. regulacji leków i produktów zdrowotnych (MHRA) o ocenę, czy szczepionka stworzona przez koncerny farmaceutyczne Pfizer i BioNTech może być dopuszczona do użytku.