Dlaczego postanowienia noworoczne są bez sensu? Oto jak je formułować, by były bardziej realistyczne

Fot. Getty

Czy w Twoim przypadku postanowienia noworoczne również szybko okazują się nierealistycznym marzeniem, którego spełnienie wydaje się przekraczać Twoje możliwości? Jeśli tak, to przeczytaj, dlaczego robienie noworocznych postanowień jest bez sensu i jak to zmienić, unikając kilku podstawowych błędów przy wyznaczaniu sobie celów.

Robienie postanowień noworocznych jest niepisaną tradycją, którą próbujemy realizować od lat. Nielicznym udaje się osiągnąć postanowione sobie w noc sylwestrową cele, ale większość z nas szybko rezygnuje. Dlaczego postanowienia noworoczne nie mają sensu i jak to zmienić? Oto podstawowe błędy popełniane przy wyznaczaniu sobie celów oraz sposoby bardziej efektywnej realizacji powziętych zamierzeń.

Dlaczego postanowienia noworoczne są bez sensu?

Na pierwszy rzut oka wyznaczanie sobie celów (takich jak na przykład postanowienia noworoczne) nie jest wielką sztuką - przecież wystarczy po prostu powiedzieć sobie „w tym roku rzucę palenie” i gotowe. Jednak sprawa komplikuje się wtedy, gdy rzeczywiście próbujemy nasze zamierzenie zrealizować i nasz cel zaczyna nam się wydawać kompletnie nierealistyczny i wręcz niemożliwy do spełnienia. Czy da się wybierać cele tak, by ich realizacja nie wydała nam się po jakimś czasie zbyt trudna?

Wyznaczanie sobie celów, czyli jak dotrzymać postanowień noworocznych

Odpowiedź na to pytanie na szczęście jest pozytywna - trzeba jednak uniknąć kilku podstawowych błędów, które wymieniamy poniżej.

Za dużo ogólników

Jeśli sformułujemy nasze postanowienie noworoczne górnolotnie lub ogólnie, nie będzie ono zbyt wiele nam mówiło pod względem praktycznym. Abstrakcyjna wizja i brak konkretnego określenia celu utrudni jego realizację, ponieważ praktycznie uniemożliwi dobór adekwatnego sposobu dojścia do naszego celu oraz uniemożliwi systematyczne kontrolowanie postępów w realizacji postanowienia. Dobrze jest pamiętać, że na duży cel składa się wiele mały kroków po drodze, które warto sobie uświadomić i od razu rozplanować.

Ogólny, abstrakcyjny cel warto zatem rozpisać na mniejsze cele, których realizacja będzie łatwiejsza i szybsza. Realizacje poszczególnych małych celów będzie stopniowo, ale regularnie przybliżać nas do celu głównego i pozwoli dostrzec, jakie postępy już poczyniliśmy.

Zbyt odległa perspektywa czasowa

Z podziałem głównego ogólnego celu na serię mniejszych i bardziej konkretnych celów wiąże się z uniknięcie drugiego błędu, polegającego na braku konkretnego terminu realizacji postanowienia noworocznego. Wyznaczenie sobie jednego wielkiego celu, którego realizacja to cały rok, nie tylko jest abstrakcją, ale i napawa niepokojem, niepewnością co do osiągalności tego celu, a ponadto jest niepraktyczne. Wyznaczenie mniejszych celów oraz terminów ich realizacji pozwoli panować nad sytuacją i cieszyć się z widocznych postępów.

Brak bieżącej samokontroli

Możliwość panowania nad sytuacją, dzięki wyznaczeniu mniejszych celów i konkretnych terminów ich realizacji, pozwoli uniknąć trzeciego kardynalnego błędu związanego z obieraniem noworocznych postanowień. Błąd ten polega na braku bieżącej kontroli nad postępami, jakie czynimy w realizacji celu głównego. Dzięki konkretnemu harmonogramowi małych, łatwych do osiągnięcia celów i konkretnych terminów ich realizacji, bardzo prosto będzie kontrolować nasze postępu i to jak blisko celu głównego już jesteśmy.