Dlaczego pasażerowie Ryanaira nie mogą zarezerwować niektórych miejsc w samolocie?

Fot: Pixabay

W związku z tym, że liczba trzynaście uznawana jest jako pechowa, niektóre linie lotnicze na pokładach swoich samolotów nie posiadają rzędu siedzeń oznaczonego takim numerem.

Tanie irlandzki przewoźnik Ryanair nie jest wyjątkiem od tej reguły! W niektórych samolotach brakuje rzędu 13, a po rzędzie 12 mamy od razu rząd 14. Wielu pasażerów taka sytuacji dziwi, więc przedstawiciele Ryanair postanowili się do tej kwestii odnieść. Jak czytamy na łamach "The Sun" rzecznik tanich linii zwrócił uwagę, że jest to "amerykańska tradycja produkcyjna" i sprowadza się do przesądu, że "trzynastka" jest liczbą pechową. Warto w tym miejscu dodać, że wśród linii lotniczych, które zrezygnowały z 13. rzędu należą tacy przewoźnicy, jak Lufthansa, Air France, Iberia czy Continental Airlines. Nie jest to więc jakiś wyjątkowy kaprys ze strony Ryanaira.

W samolotach Ryanaira nie ma rzędu foteli oznaczonego liczbą trzynaście

Czy wszyscy zdecydowali się na taki krok? Nie! Warto przyjrzeć się, jak wygląda sytuacja pod tym względem na rynku brytyjskich. Wśród czołowych linii lotniczych w Wielkiej Brytanii tylko Virgin Atlantic pomija rząd oznaczony liczbą 13. British Airways, easyJet i Jet2.com tego nie robią. W przypadku USA robią to United Airlines (w większości typów samolotów) i Alaska Airlines (tylko w 737-800), ale już na pokładzie maszyn Delta, American Airlines i Southwest Airlines można zarezerwować miejsce w trzynastym rzędzie. Na Bliskim Wschodzie linie Qatar Airways i Emirates także wolą unikać "13".

"Trzynastka" jest uznawana za pechową i przynoszącą pecha już od czasów cywilizacji babilońskiej, choć przesąd w naszej kulturze związany z tą liczbą pojawił się dopiero w XVIII lub w końcu XIX wieku. Dlaczego tak jest? Niestety, nie mamy jednej, dobrej odpowiedzi na tak postawione pytanie! Warto zaznaczyć, że pierwotni ludzie potrafili liczyć tylko do 12 (10 palców i 2 nogi). Z tego powodu pierwsza liczba, której nie mogli w ten sposób policzyć mogła być postrzegana, jako coś strasznego i niemożliwego do zrozumienia.

W oficjalnym komunikacie wyjaśniono dlaczego tak jest

Starożytni Egipcjanie wierzyli, że 13 etapem życia człowieka jest życie wieczne, co z czasem uległo zniekształceniu jak symbol śmierci i nieszczęścia. Mitologia nordycka opisuje ucztę na której do dwunastu biesiadników dołączył Loki, który doprowadził do śmierci Baldura. Starożytni Rzymianie uważali 13 za symbol śmierci, zniszczenia oraz nieszczęścia. Templariusze zostali uwięzieni w piątek 13 października 1307 roku, i pamięć tego dnia przetrwała jako symbol nieszczęścia.