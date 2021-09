Prawie pół miliona obywateli UE wciąż czeka na decyzję Home Office w sprawie settled status

Fot. Getty

Minęło już 10 tygodni od ostatecznego terminu składania wniosków o settled status. Mimo wszystko na decyzję Home Office wciąż czeka niemal pół miliona obywateli UE, mieszkających w UK. Opublikowano najnowsze rządowe statystyki.

Brytyjskie władze opublikowały najnowsze statystyki, dotyczące aplikacji o settled status. Jak się okazuje, setki tysięcy obywateli UE i członków ich rodzin od tygodni (a niektórzy od miesięcy) żyją w zawieszeniu, czekając na decyzję brytyjskiego ministerstwa spraw wewnętrznych.

Opóźnienia Home Office w rozpatrywaniu wniosków o settled status

W związku z Brexitem, od połowy 2021 roku obywatele UE, aby zachować swoje dotychczasowe prawa w UK, obejmujące kwestie pracy, edukacji, ochrony zdrowia czy zasiłków, muszą posiadać settled status lub przynajmniej oczekiwać na decyzję Home Office w sprawie złożonej aplikacji.

Mimo iż 30 czerwca już dawno za nami, najnowsze dane wskazują, że decyzji wciąż nie otrzymało 450 600 obywateli UE. Znacząca większość wniosków została złożona przed ostatecznym terminem, a niektórzy czekają na decyzję już od wielu miesięcy. Opozycja wskazuje, że tempo rozpatrywania wniosków jest „głęboko niepokojące” i rząd powinien udzielić ministerstwu więcej wsparcia, by system działał sprawniej.

Wnioski o settled status były przyjmowane od marca 2019 roku do 30 czerwca 2021 roku. Obecnie aplikować wciąż można – trzeba jednak wyjaśnić, dlaczego nie złożyło się wniosku w terminie. HMRC nieustannie zachęca Polaków w UK, którzy kwalifikują się do statusu osoby osiedlonej, a którzy wniosku z jakichś względów jeszcze nie złożyli, by aplikowali - pomimo spóźnienia.