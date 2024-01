Podróże i turystyka Czy Walijczycy zmienią nazwę swoje państwa na Cymru? Ruszyła petycja!

Pod petycję o zmianę nazwy państwa podpisało się już ponad 10 tysięcy osób. Czy Walia stanie się Cymru? Nad tą kwestią debatować będzie walijski parlament Senedd Cymru.

Ponad 10 tysięcy osób podpisało się pod petycją w związku ze zmianą nazwy kraju. Akcja pod szyldem „Abolish the name ‘Wales’ and make ‘CYMRU’ the only name for our country” została zapoczątkowana przez Arfona Jonesa. „Walia to nazwa narzucona Cymru i zasadniczo nie jest nawet słowem walijskim. Świat wie o Walii ze względu na jej angielskie powiązania od 1282 roku. Mało kto jednak słyszał o Cymru i nie zdaje sobie sprawy, że mamy własny, niepowtarzalny język i kulturę, która całkowicie różni się od innych krajów Wielkiej Brytanii” – jak czytamy na łamach petycji. Właśnie w związku z tym część Walijczyków nie chce, aby nazwa ich ojczyzny nazywała się z angielska „Wales”.

Angielski termin ma germańskie pochodzenie i wywodzi się prawdopodobnie od słowa „Walha”. Oznacza ono nieznajomego lub cudzoziemca, a samo słowo pochodzi od nazwy celtyckiego plemienia Volcae.

Przeczytaj też:

Makabryczne odkrycie niedaleko Norwich. Wśród zmarłych Polak i jego dwie córeczki Breaking News

Co oznacza „Cymru”?

Z kolei termin „Cymru” w języku walijskim oznacza Walię i pochodzi od liczby mnogiej słowa „Cymro”, czyli Walijczyk. Pod względem etymologicznym termin ten wywodzi się od słowa „combrogos”, które oznacza „rodaka” lub „krajana”. Uważa się, że słowo to weszło do użytku przed VII wiekiem. Zapisywane jako „Kymry” lub „Cymry” zarówno w odniesieniu do ludzi, jak i ich kraju.

– Angielska nazwa Wales wywodzi się od anglosaskiego słowa oznaczającego „cudzoziemców”, a w szczególności tych, którzy znajdowali się pod wpływem imperium rzymskiego – jak komentuje na łamach portalu informacyjnego Yahoo! UK doktor Dylan Fostera Evansa z Uniwersytetu w Cardiff. Dodaje on, że większość nazw miejscowości w Walii jest zapisywana w języku walijskim. Zatem dlaczego i nazwa kraju nie może być zapisywana w Cymraeg?

Przeczytaj też:

Makabryczne odkrycie niedaleko Norwich. Wśród zmarłych Polak i jego dwie córeczki Breaking News

Czy petycja przyniesie skutek?

Jak łatwo się domyślić, petycja wywołała dyskusję wśród Walijczyków. Wielu obywateli Walii jest zadowolonych z zachowania obecnej nazwy, podczas gdy inni uważają, że zmiana lepiej odzwierciedlałaby tożsamość ich kraju.