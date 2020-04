Czy w lecie pandemia koronawiusa wygaśnie? Co na ten temat mówią najnowsze badania?

O tym, czy cieplejsza pogoda wpłynie na rozprzestrzenianie się koronawirusa i powstrzyma pandemię, mówi się coraz częściej. Jednak co najnowsze badania mówią na ten temat i czy dają nam nadzieję?

Jeszcze za wcześnie, aby móc stwierdzić, czy koronawirus jest sezonowy, gdyż, aby mieć co do tego pewność, musimy zaobserwować, jak sytuacja zmienia się w ciągu roku. Jednak posiadamy pewne informacje na temat tego, w jaki sposób Covid-19 rozprzestrzenia się w różnych częściach świata w zależności od klimatu.

Przeczytaj też: Dominic Raab będzie chciał wydłużyć lockdown do co najmniej 7 maja – podaje The Times

Jakie są dowody?

Istnieją dowody na to, że więcej przypadków zarażenia koronawirusem jest w rejonach chłodniejszych i suchych. Z jednego z badań wynika, że kraje najbardziej dotknięte koronawirusem (jeszcze przed wprowadzeniem regulacji dotyczących samoizolacji) to te, w których średnia temperatur była niższa.

Z innego badania przeprowadzonego na podstawie 100 miast w Chinach z ponad 40 przypadkami zachorowań na Covid-19 wynika, że im wyższa jest temperatura i wilgotność, tym mniejsza zachorowalność na koronawirusa.

W innych, jeszcze nie potwierdzonych badaniach, stwierdzono, że – mimo iż zachorowania na koronawirusa występują na całym świecie – więcej ich jest szczególnie w rejonach „chłodnych i suchych”.

Jednak grupa naukowców z London School of Hygiene and Tropical Medicine zwróciła uwagę na to, że koronawirus rozprzestrzenił się w każdym rejonie świata i „efektywnie przekroczył wszystkie strefy klimatyczne, od zimnych i suchych do gorących i wilgotnych”.

Biorąc jednak pod uwagę części globu, na których obecnie jest lato – np. Australię i Nową Zelandię, odnotowano w nich znacznie mniej przypadków zachorowań na koronawirusa niż w np. w Europie, Ameryce Północnej, czy Chinach.

Tak naprawdę w grę wchodzi wiele czynników, także takich, jak wiele ludzi odwiedza dany kraj. Biorąc pod uwagę naszą mobilność i przemieszczanie się po całym świecie, branie pod uwagę wyłącznie pór roku w rozprzestrzenianiu się wirusa nie jest trafne.

Czy inne koronawirusy są sezonowe?

Zgodnie z informacjami podanymi przez University College London (UCL) oraz London School of Hygiene and Tropical Medicine istnieją dowody na to, że inne koronawirusy rozprzestrzeniają się głównie zimą. Ellen Fragaszy z UCL twierdzi, że „to możliwe, iż zobaczymy mniej przypadków zachorowań w lecie”, jednak nie możemy być tego pewni.

Polecane: "Kwestia dwóch tygodni" - profesor polskiego pochodzenia przewiduje, kiedy UK wróci do normalności