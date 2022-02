Czy Polacy po powrocie z UK próbują przekonać siebie i innych, że w Polsce jest tak pięknie?

Na jednej z popularnych grup powrotowych zrzeszających Polaków na Facebook`u pojawił się bardzo ciekawy, acz kontrowersyjny wpis. Z miejsca spotkał się z niezwykle gwałtowną reakcją, oburzeniem wielu Polaków i lawiną ostrych komentarzy.

Niejako codziennością grup, w których rozmowy polskich emigrantów dotyczą kwestii powrotu do ojczyzny, są wypowiedzi osób, które opisują swoje życie "po". Nie brakuje pośród nich zachwytów nad tym, jak to w Polsce jest świetnie, kolorowo i bezproblemowo, jak znakomicie udało się poukładać życie po przyjeździe z Wielkiej Brytanii lub innego kraju. Grupa facebook`owa "Wielkie i małe powroty z PL do UK :)", pomimo swojej nazwy, nie jest wyjątkiem w tej kwestii. Głosów zachwalających Polskę, jako świetny kraj "na powrót" na niej nie brakuje. Z nich wszystkim nasza ojczyzna może wręcz jawić się jako kraj mlekiem i miodem płynący! Trochę trudno się dziwić, aby było inaczej, bo mamy do czynienia z perspektywą wracających Polaków, którzy po prostu stęsknili się za swoją ojczyzną i nierzadko mimowolnie "przymykają oko" na pewne mało idealne aspekty naszego kraju.

... ale jak ta kwestia wygląda w rzeczywistości?

Czy Polacy po powrocie z UK do Polski "udają", że świetnie im się układa?

Jeden z członków rzeczonej grupy postanowił poruszyć ten temat. Zwrócił uwagę, że obraz Polski budowany przez jego rodaków w mediach społecznościowych po powrocie ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Utrzymywał wręcz, że wiele osób wręcz "na siłę" próbuje "przekonać siebie i innych że tam jest tak pięknie". Naszym redakcyjnym zdaniem jego opinia to świetny przyczynek do dyskusji na ten temat i na naszych łamach postanowiliśmy "przedrukować" jego wpis:

Ludzie to jest grupa o powrotach do UK po co niektórzy z was załączają jakieś zdjęcia z Polski wraz z opisami jak tam cudownie... wy chyba na siłę próbujecie przekonać siebie i innych że tam jest tak pięknie ale niestety w większości przypadków zderzycie się z rzeczywistością która wam przypomni szybko po co z tego kraju wyjechaliście... dla tych co się jeszcze zastanawiają napisze kilka faktów żebyście przemyśleli powrót w najbliższym czasie...

Czy obraz naszej ojczyzny w oczach wracających emigrantów jest za bardzo "różowy"?

1) Inflacja zaraz będzie dwucyfrowa, ceny zachodnie a zarobki wschodnie bo nawet jak ktos ma 7000-8000zl do ręki to raptem 1400-1500 funtów więc w UK to prawie minimalna... a większość ludzi po 3000-4000 zarabia. 2) Pisowcy już robią tarcze na tarcze więc po zakończeniu możecie sobie wyobrazić co się stanie z cenami po tym pustym dodruku. Szkoda ze w swoim budżecie nie uwzględniają ile mld zł przepuścili przez BGK i PFR. 3) Bańka na budowlance, Pisowcy albo zaorają kredytobiorców, w tym firmy kolejnymi podwyżkami stóp procentowych albo utopią PLNa i jeszcze bardziej napędza inflację tak szybko jak FED, EBC i inne poważne banki centralne zaczną podwyżkę stóp na co zanosi się od marca. Tak czy inaczej będzie na którejś płaszczyźnie klęska. 4) Polski ład nie wiadomo jak to już komentować ale sami sobie odpowiedzcie czy podniesienie podatków od 5 do 9% ma za zadanie pomoc waszym firmom czy kompletnie je utopić. 5) Komunistyczne zapędy i żarty które próbują wprowadzać swoimi ustawami covidowymi, szkolnymi i innymi nawet nie warto komentować. 6) Ceny nawozów jedyne 500% do góry zobaczycie na półkach w wakacje, pomijając ceny gazu I prądu... 7) Ten piękny sen budowany w większości na kredycie lub pieniędzmi zarabionymi za tak nienawidzoną granicą już nie długo posypie się jak domek z kart. Tak wiem w UK tez nie jest kolorowo wszystko drożeje itd... ale ciągle wole zarobić odpowiednik prawie 4 polskich średnich krajowych za swoje 38 godzin w tyg. Przemyślcie swoje powroty dwa razy zwłaszcza z dziećmi...

Z wieloma wnioskami trudno się nie zgodzić, inne z pewnością budzą wiele kontrowersji, ale jakie jest Wasze zdanie w tej kwestii? Gdzie leży prawda o ocenie Polski i tego, jak wygląda w niej życie po powrocie? Czy to ten przypadek, w którym stan faktyczny leży nieco pośrodku, czyli nie jest aż tak dobrze, jak to próbują przedstawić niektórzy, ale aż tak źle, jak się mówi, również nie jest? Co wy o tym sądzicie?

Czekamy na Wasze komentarze na naszym Facebooku!