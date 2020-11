Trudności w szukaniu pracy w UK zauważa już 8 na 10 mieszkańców Wysp. Od początku pandemii nie było gorzej

Fot. Getty

Już 80% mieszkańców UK twierdzi, że obecnie trudno o pracę w Wielkiej Brytanii. Jedynie 9% jest zdania, że nie zauważa żadnych szczególnych przeszkód w znalezieniu nowego zatrudnienia na Wyspach - i jest to najniższy odsetek od marca 2020.

YouGov przeprowadził badanie opinii publicznej na temat obecnej sytuacji na brytyjskim rynku pracy. Jak się okazuje, przytłaczająca liczba mieszkańców UK uważa, że szukanie pracy w obecnej sytuacji jest skazane na porażkę.

Czy szukanie pracy w UK jest obecnie trudne?

Od początku pandemii nastroje dotyczące zatrudnienia w UK nie były tak pesymistyczne. Wyniki ankiety YouGov pokazują, że już 80% mieszkańców Wysp jest przekonanych o tym, że osoby poszukujące pracy mają obecnie bardzo małe szanse na powodzenie. Wśród tych 80%, 42% badanych stwierdziło, że szukanie pracy w UK jest obecnie „bardzo trudne”, a 38% stwierdziło, że jest to po prostu „trudne”. Odmiennego zdania było zaledwie 9% badanych, a pozostałe osoby nie miały określonego zdania na ten temat.

Zmiana w nastrojach społecznych jest zatem bardzo wyraźna i zauważalnie rosła od początku pandemii. Jeszcze w lutym 2020, zanim wprowadzono lockdown w Anglii, 44% mieszkańców UK było zdania, że szukanie pracy w UK jest trudne, a 39% - że jest to łatwe. W kwietniu, po wprowadzeniu pierwszego lockdownu, odsetek osób, które uważały brytyjski rynek pracy za nieprzyjazne miejsce, wzrosła do 57%, a następnie skoczyła do 71% w czerwcu.

Między lipcem a październikiem pesymistyczne nastawienie deklarowało 78% badanych (przez cały ten okres statystyki były raczej stabilne). Z końcem listopada odnotowano znów nieznaczny wzrost, do 80%.