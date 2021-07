„Czy lecąc z UK do PL liniami Ryanair jest potrzebny test?” Kto jest zwolniony z kwarantanny w Polsce?

To najważniejsze pytania, które stawiają sobie polscy podróżni.

Czy lecąc do Polski należy zrobić test PCR?

Zasady dotyczące podróżnych podlegają ciągłym zmianom, za którymi wielu z nas już nie może nadążyć. W związku z czym pojawiają się wciąż te same pytania, na które nasi rodacy wybierający się w te wakacje do Polski chcą znać odpowiedź.

17 lipca weszły w życie zmiany dla podróżnych przyjeżdżających do Polski, co wprowadziło spore zamieszanie u wybierających się na urlop do kraju Polaków. Na grupach na Facebooku zaczęły pojawiać się pytania dotyczące wymogów dla przyjezdnych.

Czy potrzebny jest test przy wjeździe do PL?

Wielka Brytania wymaga od podróżnych m.in. testów PCR zrobionych przed przyjazdem i po przyjeździe na Wyspy. Dlatego mieszkający w UK Polacy mogą być zdezorientowani w kwestii warunków w tym zakresie, jakie stawia Polska.

Jedna z użytkowniczek Facebooka na grupie powrotowej napisała: „Ponoć teraz po 17 lipca weszły w życie nowe zasady, a ja już totalnie się pogubiłam. Czy lecąc z UK do PL liniami Ryanair potrzebny jest test?”

Przy wjeździe do Polski test wprawdzie nie jest potrzebny, jednak wymóg kwarantanny pozostaje. Uniknąć jej mogą jedynie osoby podróżujące z UK, które wcześniej już podlegały zwolnieniu z nakazu izolacji, czyli te w pełni zaszczepione, ozdrowieńcy oraz dzieci do 12. roku życia podróżujące pod opieką zaszczepionej osoby dorosłej.

Kto od 10 lipca zwolniony jest z kwarantanny w PL?

Ponadto od 10 lipca z obowiązku kwarantanny zwolnione są:

- dzieci do 12. roku życia podróżujące pod opieką dorosłego posiadającego „unijne cyfrowe zaświadczenie COVID”

- dzieci do 12. roku życia podróżujące pod opieką przedstawiciela linii lotniczej

- osoby podróżujące spoza strefy Schengen i Unii Europejskiej posiadające „unijne cyfrowe zaświadczenie COVID”.

Przeczytaj na ten temat więcej: Zmiany w zasadach wjazdu do Polski. Elektroniczne formularze lokalizacyjne i dodatkowe wyjątki od kwarantanny