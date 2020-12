Czy warto planować wesela na lato 2021? Boris Johnson sądzi, że w wakacje będzie już „normalnie”

Fot. Getty

Wesela, koncerty, mecze i inne wydarzenia zakładające dużą liczbę uczestników, będą mogły powrócić do „normalności” latem 2021 roku, przewiduje brytyjski premier. Boris Johnson jest zdania, że stanie się tak „w taki czy inny sposób”. Co oprócz szczepień premier miał na myśli?

Premier UK powiedział, że jego zdaniem latem 2021 roku życie społeczne powróci do normalności na tyle, że będzie już można organizować imprezy na większą skalę, takie jak wesela, koncerty na żywo czy wydarzenia sportowe z publicznością. Boris Johnson przyznał także, że wierzy, że wkrótce przywitamy „inny świat”.

Czy warto planować wesela na lato 2021?

Wypowiedź premiera zwiastująca wakacyjną „odwilż” pojawiła się podczas internetowej wideokonferencji podczas której mieszkańcy UK mogli online zadawać pytania szefowi brytyjskiego rządu. Według informacji The Independent, pytanie dotyczące większych imprez takich jak wesela, zadać miał kierownik jednej z sal weselnych w Anglii.

Przedstawiając optymistyczną wizję na najbliższe miesiące, Boris Johnson powiedział między innymi, że normalność latem będzie osiągalna niekoniecznie zależnie od tego, jak wielu mieszkańców UK zdecyduje się na szczepionkę na koronawirusa. Drugim ważnym czynnikiem wymienionym przez premiera są testy typu lateral flow, czyli tanie i szybkie, sposób na sprawdzenie obecności danej substancji (np. koronawirusa lub przeciwciał). Testy tego typu można wykonać samodzielnie w domu, a ich przykładem są testy ciążowe.

„Jeśli pomyślimy o lecie, sądzę, że wszystko będzie w porządku (…) Mam wielką nadzieję i wierzę, że do lata, w taki czy inny sposób, czy to poprzez szczepienia, które mam nadzieję i wierzę, że zrealizujemy do Wielkanocy, czy też przez testy lateral flow, będziemy w innym świecie. Mam nadzieję, że do lata będzie to naprawdę inny świat dla branży weselnej i eventowej. (…) Myślę, że powinieneś móc planować dużo bardziej aktywne lato i wiele udanych imprez weselnych w całej Wielkiej Brytanii” - mówił Boris Johnson, odpowiadają na pytanie internauty.