Czy szczepionka na koronawirusa będzie obowiązkowa w UK? Odpowiadamy!

Fot. Getty

Po wiadomościach o przełomie w badaniach nad szczepionką na koronawirusa, wiele osób zaczęło zastanawiać się nad zasadami szczepień przeciwko COVID-19. Jedno z najczęściej zadawanych pytań brzmi: czy szczepienia będą obowiązkowe w UK? Odpowiadamy.

9 listopada firmy farmaceutyczne Pfizer i BioNTech poinformowały, że opracowywana przez nie szczepionka na koronawirusa okazała się w ponad 90% skuteczna w zapobieganiu zakażeniu. Komentując doniesienia, Boris Johnson ogłosił, że naukowcy osiągnęli „znaczący przełom” w badaniach, ale jeszcze długa droga przed udostępnieniem szczepionki mieszkańcom UK i innych krajów. Doradca medyczny rządu nie wykluczył jednak, że szczepionka zostanie wypuszczona na rynek jeszcze w tym roku.

W związku z dość optymistycznymi doniesieniami, wiele osób zastanawia się nie tylko nad tym, kto jako pierwszy będzie mógł się zaszczepić, ale również - czy szczepienie będzie w UK obowiązkowe. W odpowiedzi na ostatnie pytanie, zamieszczamy poniżej najważniejsze informacje.

Czy szczepionka na koronawirusa będzie obowiązkowa w UK?

Szczepionka na koronawirusa nie będzie obowiązkowa w UK, jak wynika z dotychczasowych decyzji podjętych przez brytyjski rząd. Angielski Minister Zdrowia Matt Hancock potwierdził to, mówiąc: „Nie proponujemy wprowadzenia jej jako obowiązkowej”. Według BBC, gdy szczepionka na koronawirusa stanie się powszechnie dostępna, nie wejdzie nawet w skład rutynowych szczepień dla dzieci, ponieważ w tej grupie wiekowej ryzyko ciężkiego przebiegu choroby jest bardzo niskie.

Szczepionka na koronawirusa będzie zatem opcjonalna w UK, co oznacza, że każdy kto wyrazi chęć, będzie mógł się zaszczepić - ale nikt nie będzie mógł nas do niej zmusić. Należy jednak pamiętać, że pierwszeństwo w dostępie do szczepionki będą mieć osoby z wyszczególnionych przez rząd grup priorytetowych - przede wszystkim osoby starsze, z grup podwyższonego ryzyka oraz pracownicy służby zdrowia.

Boris Johnson ogłasza znaczące postępy w badaniach na szczepionką na koronawirusa. ZOBACZ WIDEO:

Szczepienie na koronawirusa a wyjazdy zagraniczne

Oprócz braku obowiązku szczepienia przeciw COVID-19 w UK, pozostaje jednak kwestia wyjazdów zagranicznych. Czy istnieje ryzyko, że wyjazdy zagraniczne będą możliwe jedynie po wcześniejszym zaszczepieniu się? Jak zauważa BBC, każde państwo ma własną politykę szczepień. Nie jest zatem wykluczone, że niektóre kraje będą wymagały od przyjezdnych wcześniejszego zaszczepienia się na koronawirusa. Jak na razie ostateczne decyzje nie zostały jednak podjęte.