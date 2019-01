Czy księżna Kate spodziewa się czwartego dziecka? Brytyjskie media spekulują o kolejnym "royal baby"

Czy w 2019 roku urodzi się więcej, niż jedno "royal baby"? Według brytyjskich tabloidów nie tylko Meghan Markle jest w ciąży - już wkrótce Kate Middleton ma ogłosić, że spodziewa się kolejnego dziecka!

Rewelacje takiej treści zostały ujawnione przez portal "The Mirror". Na jego łamach czytamy o szansach na to, że księżna Cambridge ogłosi swoją ciążę w 2019 roku - jak się okazuje zostały przez bukmacherów zredukowane do kursu 2:1. Wielu obserwatorów życia rodziny królewskiej zwróciło jednak uwagę, iż nic na to nie wskazuje. Żona księcia Williama nie robi nic, aby ukryć swoje kształty lub - domniemanie - delikatnie zaokrąglony brzuszek. Co więcej, Kate w ostatnim czasie wykazywała dużą aktywność, często pokazywała się publicznie i angażowała się w kolejne akcje. Przy ostatnich ciążach księżna Katarzyna cierpiała na poranne mdłości i bardzo prawdopodobne, że tym razem byłoby podobnie. Z tego powodu można przypuszczać, że jej aktywność byłaby o wiele mniejsza.

Sami dziennikarze "The Mirror" z dużą dozą sceptycyzmu podchodzą do nastrojów, jakie panują wśród angielskich buków i jak widać mają ku temu bardzo konkretne argumenty.

Kolejna sprawa - najmłodsze dziecko Kate i Williama, książę Ludwik, ma zaledwie osiem miesięcy. Wiemy, że książęca para chce, aby różnice wiekowe między ich poszczególnymi pociechami były dość znaczne. I tak było właśnie do tej pory. Dwa lata dzielą księcia Jerzego (George`a) od księżnej Karoliny (Charlotte), a Ludwika (Louisa) do jego starszej siostry - prawie trzy. Dlaczego więc w tym przypadku miałoby być inaczej?

Warto jednak nadmienić, że pojawiła się teoria mówiąca o tym, że Kate i William chcą mieć czwórkę dzieci. Dlaczego akurat tyle? Chcą podobno pójść w ślady królowej Elżbiety II, która doczekała się właśnie takiej liczby potomków w postaci Charlesa, Edwarda, Anne i Andrew. Wygląda więc na to, że to może być kwestia nie tego "czy", ale "kiedy". Niewykluczone, że druga osoba w kolejce do królewskiego tronu wraz ze swoją małżonką może jeszcze w tym roku zaczną starać się o kolejnego potomka...