Czy królowa Elżbieta abdykuje po śmierci księcia Filipa? Kiedy 94-letnia monarchini przejdzie na emeryturę?

Co na ten temat mówią eksperci?

Po śmierci księcia Filipa zaczęto zastanawiać się, czy królowa Elżbieta II zamierza przejść na emeryturę i zrezygnować z korony. W piątek książę Andrew poinformował, iż jego matka powiedziała, że śmierć księcia Edynburga „zostawiła ogromną pustkę w jej życiu”. Co eksperci mówią na temat ewentualnej abdykacji królowej?

W sobotę były premier UK, sir John Major powiedział, że książę Filip był ogromnym wsparciem dla małżonki, dlatego też od jego śmierci wiele spekuluje się o abdykacji królowej i przekazaniu korony synowi lub wnukowi Williamowi. Co jednak na ten temat mówią eksperci?

Czy królowa Elżbieta abdykuje po śmierci księcia Filipa?

To jedno z najczęstszych pytań, które pojawiają się teraz w brytyjskiej prasie poruszającej temat rodziny królewskiej. Co jednak na ten temat mówią eksperci, którym sprawy monarchii brytyjskiej są wyjątkowo bliskie? Według nich jest to bardzo mało prawdopodobne, że królowa Elżbieta II przejdzie po śmierci swojego małżonka na emeryturę i zrezygnuje z piastowania swojej roli monarchini, nawet mimo faktu, że już niebawem będzie obchodzić swoje 95. urodziny.

Dlaczego ludzie myślą, że królowa może abdykować?

Mająca 94 lata królowa Elżbieta II jest najstarszą żyjącą głową państwa na świecie, w związku z czym pytaniem, które jako pierwsze ciśnie się na usta związane z brytyjską monarchinią, jest właśnie koniec jej rządów. Co ciekawe książę Karol jest także najdłużej służącym następcą tronu w historii, swoją rolę następcy objął 68 lat temu. Wcześniej sugerowano, że królowa może rozważyć po swoich 95. urodzinach regencję Karola, czyli zastępcze wykonywanie przez niego władzy monarszej.

Mimo tych wszystkich spekulacji eksperci zajmujący się sprawami rodziny królewskiej twierdzą, że śmierć księcia Filipa, z którym królowa była 70 lat, nie wpłynie na jej decyzję o abdykacji m.in. dlatego, iż Elżbieta II przysięgała poświęcenie swojego życia Wspólnocie Narodów w czasie swoich 21. urodzin i odnosi się do swojej roli królowej jako roli życiowej.

Królewski historyk, Hugo Vickers powiedział Reutersowi: „Mogę was zapewnić, że królowa nie abdykuje”.

- Wszystko wskazuje na to, że królowa jest w wyjątkowo dobrej kondycji zdrowotnej i mając szczęście nadal będzie naszą królową tak długo, jak to możliwe – dodał Vickers.