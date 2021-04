Wielka Brytania żegna księcia Filipa. W południe zagrzmią salwy honorowe

Fot. Getty

Dzień po śmierci Filipa księcia Edynburga i małżonka królowej Elżbiety II, brytyjska rodzina królewska żegna ukochanego partnera, ojca, dziadka i pradziadka. Brytyjczycy składają kwiaty pod bramą Pałacu Buckingham. W południe z okrętów Królewskiej Marynarki Wojennej wystrzelą salwy honorowe.

O godzinie 12:00 czasu londyńskiego zagrzmią salwy honorowe wystrzelone z okrętów Królewskiej Marynarki Wojennej rozlokowanych w wielu miejscach Wielkiej Brytanii i świata. 41 wystrzałów będzie można usłyszeć między innymi w Londynie, Edynburgu, Cardiff i Belfaście, a także na Gibraltarze. Wydarzenie będzie transmitowane w internecie oraz w telewizji.

Rodziny z dziećmi zostawiają kwiaty pod Pałacem Buckingham.

W piątek 9 kwietnia 2021 wcześnie rano książę Filip zmarł w Zamku Windsor w wieku 99 lat. Książę Edynburga stał u boku królowej Elżbiety II jako jej mąż przez 73 lata. Był najdłużej urzędującym królewskim małżonkiem w historii Wielkiej Brytanii.

Wielka Brytania żegna księcia Filipa

Nie tylko wojsko i rodzina królewska opłakują zmarłego księcia. Męża brytyjskiej królowej żegna od piątku cała Wielka Brytania. Pod bramami Pałacu Buckingham ludzie zostawiają bukiety kwiatów, a także zdjęcia i kartki pożegnalne, by uczcić pamięć zmarłego księcia. Rodzina królewska apeluje jednak, by o ile nie jest to konieczne, nie gromadzić się pod zamkiem - ze względu na bezpieczeństwo epidemiczne.

Wielka Brytania żegna księcia Filipa.

Wielka Brytania żegna księcia Filipa.

Z powodu śmierci księcia Filipa w całym kraju flagi na budynkach państwowych zostały opuszczone do połowy masztów. Również Polska Ambasada w Londynie uczciła pamięć męża królowej Elżbiety tym gestem.

Szczegóły dotyczące pogrzebu księcia Filipa mają zostać ogłoszone jeszcze w ten weekend. Wiadomo, że pogrzeb odbędzie się w St George's Chapel w Windsorze, jednak przebieg uroczystości zostanie dostosowany do pandemicznych obostrzeń. Ze wstępnych doniesień wynika, że - pomimo konfliktu z rodziną królewską - na pogrzebie księcia Filipa będzie obecny książę Harry.