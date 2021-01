Czy bycie Polakiem za granicą to wstyd i obciach? [WIDEO]

Czy czasem widząc, jak zachowuje się inni Polacy masz ochotę nie przyznawać się do bycia Polakiem?

Czy będąc Polakiem mieszkającym w UK zdarzało Ci się odczuwać wstyd z powodu swojego pochodzenia? Czy byłeś/byłaś świadkiem żenującej sytuacji, w której któryś z naszych rodaków "pracował" na złą opinię o całym narodzie i kraju?

Właśnie takie (między innymi!) pytania padły na łamach krótkiego filmu opublikowanego na łamach kanału YT prowadzonego przez Pantinkę. Bohaterka i autorka filmiku, która na co dzień mieszka w Azji, zwraca uwagę, że w swoim otoczeniu nie spotkała się jeszcze ze wstydem rodaków wynikających z ich pochodzenia. Natomiast, vlogerka w pewnym momencie przytacza historię swoich znajomych z Anglii, którzy wstydzili się faktu, że pochodzą z Polski. Swoim znajomym po prostu się do tego nie przyznawali. Dlaczego?

Czy wstydzisz się polskiego pochodzenia?

Zapraszamy do obejrzenia filmiku!

Jak Polaków odbierają przedstawiciele innych narodowości?

A jakie oponie wyrazili ci, którzy już ten filmik widzieli? Oto kilka komentarzy z YT. "Mieszkałam w Hiszpanii, UK i teraz w Izraelu i nie rozumiem, czego się wstydzić, jeżeli chodzi o polskie pochodzenie. Miałam kompleks polskości kiedy sama miałam kompleksy, teraz prawie nie mam i pochodzenie w ogóle mi nie wadzi" - pisze jedna z komentatorek. "Pracuje jako przewodnik w Turcji. Historii kiedy było mi wstyd jest sporo. Większość moich turystów to spoko ludzie, ale te 5% niestety bardzo mocno pracuje na mało pozytywny wizerunek Polaków" - dodaje kolejny internauta. "Ci którzy się wstydzą swojego pochodzenia, przynoszą wstyd" - podsumowuje inny.

No i co sądzicie? Jak się wam podobał ten filmik? Zgadzacie się czy nie? Jakie są Wasze doświadczenia w tej materii? Dajcie znać co sądzicie na ten temat na naszym profilu na FB. Czekamy na wasze komentarze i opinie!

Po więcej filmików odsyłamy na kanał Pantinki na YouTubie - jeśli Wam się spodobają to możecie "zostawić suba".

Redakcja zastrzega, iż materiał wideo jest wyrazem osobistych przekonań jego autorki i nie reprezentuje poglądu członków redakcji "Polish Express". Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jego treść.

POBIERZ aplikację "Polish Express" na swój telefon z Androidem - KLIKNIJ TUTAJ!