Nowy kodeks drogowy w UK poróżnił kierowców i rowerzystów. Kto ma rację w tym sporze?

Fot. Getty

W sobotę 29 stycznia w UK zaczął obowiązywać nowy kodeks drogowy, który niejako dał pierwszeństwo użytkownikom drogi bardziej narażonym na ulęgnięcie wypadkowi w razie kolizji. Jednak nowe przepisy już zdążyły poróżnić kierowców samochodów i rowerzystów, których „interesy” na drodze przedstawiają się zgoła odmiennie.

O co zatem chodzi w najnowszym sporze kierowców z rowerzystami? Cóż, przepisy zmienionego kodeksu drogowego (ang. Highway Code) dały wyraźne pierwszeństwo tym uczestnikom ruchu drogowego, którzy są bardziej narażeni na uszkodzenie ciała w razie kolizji. Chodzi tu o rowerzystów i pieszych, którzy w razie zderzenia się z samochodem mają marne szanse na to, by wyjść z niego bez szwanku. W sobotę sobotę 29 stycznia została zatem wprowadzona tzw. hierarchia oparta na ryzyku, której celem jest zmuszenie kierowców samochodów osobowych czy ciężarowych do większej ostrożności, gdy na rodzie znajdują się także piesi, rowerzyści lub pojazdy konne. Nowe przepisy, jak czytamy w stanowisku ministerstwa ds. transportu, mają zachęcać do „wzajemnego szacunku i troski o kulturę bezpiecznego i efektywnego korzystania z dróg, z korzyścią dla wszystkich użytkowników”.

Zgodnie z nowymi przepisami Highway Code rowerzyści otrzymali możliwość jazdy środkiem pasa na drogach o ograniczonym ruchu i ograniczonej dozwolonej prędkości. Ale kierowcy samochodów mówią wprost, że taki przepis prowadzi jedynie do powstawania niepotrzebnych zatorów na drogach. „Problem polega na tym, że kierowcy mają już wystarczająco dużo zmartwień bez tego dodatkowego stresu, by martwić się rowerzystami jadącymi pośrodku jezdni i pieszymi próbującymi przejść w sąsiedztwie skrzyżowania. Te zmiany są z gruntu błędne, a każda ze stron powinna być odpowiedzialna za własne bezpieczeństwo” - napisał na Twitterze jeden z oburzonych kierowców.

The problem is drivers have enough to worry about without extra stress put on them to worry about cyclists in the middle of the road and pedestrians trying to cross next to a junction. These changes are fundamentally wrong, each party should be responsible for their own safety.