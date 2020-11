Miliony rodzin w UK zapłacą niższy podatek Council Tax. Zaoszczędzą nawet £150!

Fot. Getty

Wraz z rozpoczęciem drugiego, ścisłego lockdownu, lokalne władze przypominają, że rodziny borykające się z problemami finansowymi wciąż mogą wnioskować o redukcję wysokości podatku Council Tax. Niektóre gospodarstwa domowe mogą liczyć na pomoc rzędu nawet £150.

Redukcja podatku Council Tax dotyczy przede wszystkim rodzin, które otrzymują już wsparcie w regulowaniu należności z tytułu podatku Council Tax. Wsparcie takie (ang. council tax support albo council tax reduction) przysługuje przede wszystkim osobom, które pozostają bez pracy albo które pobierają zasiłek Universal Credit, a jego wysokość zależy nie tylko od osiąganych w gospodarstwie domowym dochodów, ale też od liczby domowników i poziomu oszczędności.

Uzyskaj pomoc w zapłacie Council Tax

Pomoc w zapłacie podatku lokalnego Council Tax można uzyskać z pieniędzy przeznaczonych na ten cel przez rząd jeszcze w marcu. Ustanowiony przez Rishiego Sunaka fundusz pomocowy – tzw. the council tax hardship fund, opiewał na £500 mln, a rząd założył, że docelowo środki z funduszu pomogą w uregulowaniu zobowiązań z tytułu podatku Council Tax nawet 2,3 mln najbiedniejszych rodzin w kraju. Rola funduszu okazała się nie do przecenienia, biorąc pod uwagę, że od marca, czyli od początku pandemii koronawirusa na Wyspach, nawet 1,2 mln ludzi popadło w długi na skutek utraty pracy lub znacznego zredukowania przepracowanych godzin.

Council Tax – podatek, który może wpędzić w poważne kłopoty finansowe

Council Tax to w UK podatek szczególny, zwłaszcza dlatego, że jest on bezwzględnie przez władze lokalne egzekwowany. Wystarczą 2 tygodnie opóźnienia w zapłacie podatku, żeby rodzina została zmuszona do pokrycia kwoty za cały rok, a niewywiązanie się i z tego obowiązku może szybko sprowadzić na nią komornika. Co więcej, za nieuiszczenie podatku Council TAX w UK można trafić nawet do więzienia, a sytuacje takie dotykają najczęściej kobiety, które wcześniej padły ofiarą przemocy domowej.