Czterech mężczyzn zjadło 30 kg pomarańczy w pół godziny! Nie chcieli zapłacić za nadbagaż w samolocie

Nadbagaż - co zrobić, żeby się go pozbyć?

Fot. Getty

Do zupełnie kuriozalnej sytuacji doszło na lotnisku w Kunming, gdzie czterech mężczyzn w ciągu pół godziny zjadło łącznie 30 kg pomarańczy. Mężczyźni byli zdesperowani, żeby nie zmarnować skrzyni owoców, którą, jak się okazało, linia lotnicza chciała obłożyć dodatkową opłatą za nadbagaż.

Dużą, bo liczącą aż 30 kg skrzynię pomarańczy, kupiło w Kunming (stolicy prowincji Junnan, w południowych Chinach) czterech biznesmenów. Mężczyźni nie pomyśleli jednak, że gdy pojawią się na lotnisku z takim pakunkiem, to linia lotnicza zażąda od nich dodatkowej opłaty. A Chińczycy za nadbagaż ani myśleli płacić, gdy usłyszeli przy stanowisku odpraw, że ten „soczysty nadbagaż” miałby ich kosztować aż 300 yuanów, czyli ok. £40. Jak doniósł chiński dziennik „Global Times”, mężczyźni wprost przyznali, że na taki koszt nie było ich po prostu stać.

Ciekawy przykład, jak poradzić sobie z nadbagażem

To jednak, co czterech kolegów z pracy zrobiło ze skrzynią pomarańczy przed wylotem, wszystkich dookoła wprawiło w osłupienie. Aby nie zmarnować soczystych owoców, Chińczycy przystąpili do ich szybkiego konsumowania. I tak oto, w przeciągu zaledwie 30 minut, czterech mężczyzn zjadło łącznie blisko 30 kg owoców, czyli, w przybliżeniu po ok. 20 owoców na głowę. - Po prostu tam staliśmy i zjadaliśmy wszystko. Zajęło to około 20-30 minut. Już nigdy więcej nie tkniemy pomarańczy – powiedział na łamach chińskiego dziennika jeden z biznesmenów.